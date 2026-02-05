Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τουλάχιστον 16 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στην Ινδία
Συνολικά 63 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε δυστυχήματα σε τέτοια παράνομα ορυχεία από το 2012
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη ενδέχεται να είναι παγιδευμένοι μετά από έκρηξη σε ένα παράνομο ανθρακωρυχείο, στο κρατίδιο Μεγαλάγια της βορειοανατολικής Ινδίας.
Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, σε ένα «ορυχείο ποντικότρυπα», που αποκαλείται έτσι επειδή τα λαγούμια του είναι τόσο στενά που μόλις και καταφέρνουν να περνούν από αυτά οι εργάτες. Το ορυχείο βρίσκεται στην περιοχή των Λόφων της Ανατολικής Τζαϊντία, είπε ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας Μανίς Κουμάρ.
Τέτοιοι είδους ορυχεία παλαιότερα ήταν πολύ συνηθισμένα στα βορειοανατολικά κρατίδια της Ινδίας, όμως απαγορεύτηκαν το 2014 λόγω του μεγάλου αριθμού των δυστυχημάτων και της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκαλούν.
Η τοπική αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και έχουν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των παγιδευμένων ανεστάλησαν, λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού, είπε ο Κουμάρ. Εκτός των 16 νεκρών, άλλοι οκτώ εργάτες τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.
Η επιχείρηση διάσωσης δυσχεραίνεται επίσης από το γεγονός ότι το ορυχείο βρίσκεται σε μια απομονωμένη περιοχή και θα χρειαστούν πολλές ώρες να φτάσουν οδικώς οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί διασώστες.
«Η κυβέρνηση της Μεγαλάγια διέταξε πλήρη έρευνα για το δυστύχημα» και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, υποσχέθηκε ο τοπικός πρωθυπουργός Κόνραντ Σάνγκμα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Συνολικά 63 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε δυστυχήματα σε τέτοια παράνομα ορυχεία στα κρατίδια Άσαμ και Μεγαλάγια από το 2012, σύμφωνα με μια εκτίμηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
#BreakingNews Meghalaya Coal Mine Blast Kills 16 Workers, Rescue Operation Ongoing— Manmeen Walia (@ManmeenWalia) February 5, 2026
A major accident occurred in a coal mine in East Jaintia Hills district of Meghalaya on Thursday. A powerful blast inside the mine killed 16 workers.
After receiving information, local police,… pic.twitter.com/LWQ6RIEtUu
