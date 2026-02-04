Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των συζητήσεων μεταξύ Ρωσίας κι Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι
Ουσιαστικές και παραγωγικές τις χαρακτήρισε η ουκρανική πλευρά, παρουσία των Γουίτκοφ και Κούσνερ, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο ρωσικός στρατός έπληξε πολυσύχναστη αγορά στην ανατολική Ουκρανία
Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν την πρώτη ημέρα των νέων συνομιλιών που διεξήχθησαν σήμερα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, επιδιώκοντας να προωθήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι μάχες μαίνονται.
«Ουσιαστικές και παραγωγικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες με ρωσικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες στο Αμπού Ντάμπι, ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας Ρουστέμ Ουμέροφ.
«Το έργο ήταν ουσιαστικό και παραγωγικό, επικεντρωμένο σε συγκεκριμένα βήματα και πρακτικές λύσεις», αναφέρει ο Ουμέροφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.
Σύμφωνα με το Reuters , οι συνομιλίες, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα συνεχιστούν αύριο Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Πριν από τις συνομιλίες, ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ούμεροφ δήλωσε ότι οι ομάδες θα συναντηθούν σε ξεχωριστές ομάδες για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση για να συντονίσουν τις θέσεις τους.
Λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια πολυσύχναστη αγορά στην ανατολική Ουκρανία με πυρομαχικά διασποράς, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα και τραυματίζοντας 15, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντόνετσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν.
Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι οι απαιτήσεις της Μόσχας να παραιτηθεί το Κίεβο από εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει και η τύχη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται σε μια περιοχή που κατέχεται από τη Ρωσία.
Σε ξεχωριστές ομάδεςΦωτογραφίες που δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδειχναν τις τρεις αντιπροσωπείες να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι σε σχήμα U, με Αμερικανούς αξιωματούχους να κάθονται στο κέντρο, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.
Day one of Abu Dhabi talks between Russia, Ukraine and the US is done, they will resume tomorrow. The Russian side is led by GRU chief Igor Kostyov, with Defence Council boss Ruslan Umerov the main Ukrainian delegate. It looks like Jared Kushner is steering the American envoys. pic.twitter.com/xZQ0ToDE5N— Brian McDonald (@27khv) February 4, 2026
The Ukrainian delegation is already in Abu Dhabi. Negotiations will begin shortly. pic.twitter.com/AGBG5Z8dZ5— Victory For Ukraine 🇺🇦 (@UA_news_feed) February 4, 2026
Συνεχίζει ο ρωσικός στρατόςΟ ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο πάρει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», είχε δηλώσει χθες Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, στο διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης Liga, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα πληρώνει βαρύ τίμημα σε ό,τι αφορά τις απώλειες στο πεδίο της μάχης και την οικονομική ζημία για μικρές εδαφικές προελάσεις.
Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από όλη την περιοχή του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ισχυρά οχυρωμένων πόλεων που θεωρούνται μία από τις ισχυρότερες άμυνες της Ουκρανίας, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.
Η Ουκρανία δήλωσε ότι η σύγκρουση θα πρέπει να παγώσει κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου και έχει απορρίψει οποιαδήποτε μονομερή αποχώρηση των δυνάμεών της.
Οι Ουκρανοί αντιτίθενται σε επώδυνες παραχωρήσειςΟι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ουκρανών αντιτίθεται σε μια συμφωνία που να παραχωρεί στη Μόσχα περισσότερη γη. Οι κάτοικοι του Κιέβου δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ότι ήταν επιφυλακτικοί για το αν ο νέος γύρος συνομιλιών θα οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.
«Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει (κάτι), φυσικά. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι τώρα», δήλωσε στο Reuters ο ηλικίας 38 ετών Σέρχιι, οδηγός ταξί. «Δεν θα υποχωρήσουμε, και ούτε αυτοί θα υποχωρήσουν».
Ο πρώτος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον περασμένο μήνα, σηματοδοτώντας τις πρώτες άμεσες δημόσιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
