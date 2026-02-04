Επίθεση Μασκ στον Πέδρο Σάντσεθ που θέλει να απαγορεύσει τα social media στους κάτω των 16: Είσαι φασίστας και τύραννος
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας είχε κατηγορήσει τον Mr. X και  ότι «ενισχύει την παραπληροφόρηση»

Δριμεία επίθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ μετά την ανακοίνωση του τελευταίου ότι ετοιμάζεται να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για νέους κάτω των 16 ετών υποσχόμενος να προστατεύσει τα παιδιά από τον «ψηφιακό άγριο δυτικό κόσμο» και να καταστήσει τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για το επιβλαβές περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ο Σάντσεθ επέκρινε τον Μασκ για τη χρήση του X να «ενισχύσει την παραπληροφόρηση» σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησής του την περασμένη εβδομάδα να νομιμοποιήσει 500.000 παράνομους μετανάστες και αιτούντες άσυλο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας είναι μετανάστης.

«Ο βρώμικος Σάντσεθ είναι ένας τύραννος και προδότης του λαού της Ισπανίας» έγραψε αρχικά ο Μασκ συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα emoji με κόπρανα.



Δεν σταμάτησε, δε, εκεί, καθώς λίγο αργότερα έγραψε «ο Σάντσεθ είναι ο πραγματικός φασιστής απολυταρχικός».



Όπως μετέδωσε το Reuters, εκτός από την Ισπανία και η Ελλάδα είναι επίσης κοντά στο να ανακοινώσει παρόμοια απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Οι δύο χώρες φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα χωρών όπως η Βρετανία και η Γαλλία στην υιοθέτηση πιο αυστηρής στάσης απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την Αυστραλία που τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση σε τέτοιες πλατφόρμες σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
