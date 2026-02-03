Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Βραζιλία
Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Βραζιλία
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το λεωφορείο μετέφερε περίπου 60 άτομα
Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα Τρίτη σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε με το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, στη βορειοανατολική Βραζιλία.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το λεωφορείο μετέφερε περίπου 60 άτομα, οι οποίοι επέστρεφαν από μία παραδοσιακή θρησκευτική γιορτή στην πολιτεία Σεαρά, που βρίσκεται βορειότερα. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πέντε άνδρες, επτά γυναίκες και τρία παιδιά, ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η κυβέρνηση της πολιτείας Αλαγκόας ενώ οι επιζώντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Σάο Χοσέ ντα Ταπέρα, μιας κοινότητας στην αγροτική ενδοχώρα της Αλαγκόας.
Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος ενώ ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Πάουλο Ντάντας, κήρυξε σε τριήμερο πένθος στην περιοχή «λόγω της τραγωδίας».
