Μεγάλη φωτιά σε αγορά στη δυτική Τεχεράνη, είναι ορατή από πολλά σημεία της πόλης
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Τεχεράνη Αγορά

Μεγάλη φωτιά σε αγορά στη δυτική Τεχεράνη, είναι ορατή από πολλά σημεία της πόλης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το σημείο του συμβάντος είναι ένα υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φιλοξενεί πλήθος καταστημάτων

Μεγάλη φωτιά σε αγορά στη δυτική Τεχεράνη, είναι ορατή από πολλά σημεία της πόλης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλης έκτασης φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης σε αγορά στη δυτική Τεχεράνη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim εκπρόσωπος της τοπικής Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διασταύρωση των λεωφόρων Νεγιάγιες – Τζανετάμπαντ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν πέντε πυροσβεστικοί σταθμοί, που έστειλαν πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και φιάλες οξυγόνου.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, το σημείο του συμβάντος είναι ένα υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φιλοξενεί πλήθος καταστημάτων και διαφορετικές χρήσεις. Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη, που διακρίνεται από διάφορα σημεία της πόλης της Τεχεράνης.



Επιπλέον, σημείωσε ότι οι δυνάμεις βρίσκονται σε εξέλιξη επιχείρησης κατάσβεσης και προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για πιθανά θύματα.



Κλείσιμο
Παράλληλα, εκπρόσωπος της υποηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης, ανακοίνωσε την αποστολή τεσσάρων ασθενοφόρων στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό δεν έχει προκαλέσει τραυματισμούς.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης