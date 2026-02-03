Πρώτη συνάντηση ΗΠΑ–Ροδρίγκες για «μετάβαση» έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση Μαδούρο
Πρώτη συνάντηση ΗΠΑ–Ροδρίγκες για «μετάβαση» έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση Μαδούρο
Η Λόρα Ντόγκου έθεσε τις «τρεις φάσεις» Ρούμπιο – Το Καράκας όρισε νέο επικεφαλής αποστολής στις ΗΠΑ τον Φέλιξ Πλασένσια
Συνάντηση με φόντο τη «μετάβαση» και την προοδευτική αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων είχαν στο Καράκας η νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βενεζουέλα, Λόρα Ντόγκου, και η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, ακριβώς έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.
Η κ. Ντόγκου ανέφερε μέσω X ότι έθεσε το πλαίσιο που έχει προτείνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το Καράκας ανακοίνωσε παράλληλα νέο επικεφαλής της διπλωματικής του αποστολής στην Ουάσιγκτον.
Όπως ανέφερε, επανέλαβε τις τρεις φάσεις που έχει προτείνει η αμερικανική πλευρά για τη Βενεζουέλα:
σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση.
Οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών είχαν διακοπεί το 2019, ωστόσο η συγκεκριμένη συνάντηση θεωρείται ακόμη ένα βήμα στην πορεία προοδευτικής αποκατάστασής τους.
Η κ. Ντόγκου ανέφερε μέσω X ότι έθεσε το πλαίσιο που έχει προτείνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το Καράκας ανακοίνωσε παράλληλα νέο επικεφαλής της διπλωματικής του αποστολής στην Ουάσιγκτον.
Οι «τρεις φάσεις» Ρούμπιο και η συζήτηση για τη μετάβασηΣε ανάρτησή της στο X, η Λόρα Ντόγκου γνωστοποίησε ότι συναντήθηκε με τη Ντέλσι Ροδρίγκες αλλά και με τον πρόεδρο της Βουλής Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφό της υπηρεσιακής προέδρου.
Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición - LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026
Όπως ανέφερε, επανέλαβε τις τρεις φάσεις που έχει προτείνει η αμερικανική πλευρά για τη Βενεζουέλα:
σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση.
Το Καράκας ορίζει νέο επικεφαλής αποστολής στις ΗΠΑΤην ίδια ώρα, η Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι διόρισε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια ως νέο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη σταδιακή επαναπροσέγγιση των δύο χωρών.
Προοδευτική αποκατάσταση σχέσεων μετά τη διακοπή του 2019Το υπουργείο Επικοινωνίας της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσιακή πρόεδρος «συναντήθηκε με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ Λόρα Ντόγκου» στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, στο πλαίσιο της «ατζέντας συνεργασίας» Βενεζουέλας–ΗΠΑ.
Οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών είχαν διακοπεί το 2019, ωστόσο η συγκεκριμένη συνάντηση θεωρείται ακόμη ένα βήμα στην πορεία προοδευτικής αποκατάστασής τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα