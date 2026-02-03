Πρώτη συνάντηση ΗΠΑ–Ροδρίγκες για «μετάβαση» έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση Μαδούρο
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα ΗΠΑ

Πρώτη συνάντηση ΗΠΑ–Ροδρίγκες για «μετάβαση» έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση Μαδούρο

Η Λόρα Ντόγκου έθεσε τις «τρεις φάσεις» Ρούμπιο – Το Καράκας όρισε νέο επικεφαλής αποστολής στις ΗΠΑ τον Φέλιξ Πλασένσια

Πρώτη συνάντηση ΗΠΑ–Ροδρίγκες για «μετάβαση» έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση Μαδούρο
Συνάντηση με φόντο τη «μετάβαση» και την προοδευτική αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων είχαν στο Καράκας η νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βενεζουέλα, Λόρα Ντόγκου, και η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, ακριβώς έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.

Η κ. Ντόγκου ανέφερε μέσω X ότι έθεσε το πλαίσιο που έχει προτείνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το Καράκας ανακοίνωσε παράλληλα νέο επικεφαλής της διπλωματικής του αποστολής στην Ουάσιγκτον.

Οι «τρεις φάσεις» Ρούμπιο και η συζήτηση για τη μετάβαση

Σε ανάρτησή της στο X, η Λόρα Ντόγκου γνωστοποίησε ότι συναντήθηκε με τη Ντέλσι Ροδρίγκες αλλά και με τον πρόεδρο της Βουλής Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφό της υπηρεσιακής προέδρου.



Όπως ανέφερε, επανέλαβε τις τρεις φάσεις που έχει προτείνει η αμερικανική πλευρά για τη Βενεζουέλα:
σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση.

Το Καράκας ορίζει νέο επικεφαλής αποστολής στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, η Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι διόρισε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια ως νέο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη σταδιακή επαναπροσέγγιση των δύο χωρών.

Κλείσιμο

Προοδευτική αποκατάσταση σχέσεων μετά τη διακοπή του 2019

Το υπουργείο Επικοινωνίας της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσιακή πρόεδρος «συναντήθηκε με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ Λόρα Ντόγκου» στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, στο πλαίσιο της «ατζέντας συνεργασίας» Βενεζουέλας–ΗΠΑ.

Οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών είχαν διακοπεί το 2019, ωστόσο η συγκεκριμένη συνάντηση θεωρείται ακόμη ένα βήμα στην πορεία προοδευτικής αποκατάστασής τους.

