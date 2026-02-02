Ένας νεκρός και επτά τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο

Οι ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι στοχοποιούν μέλη και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ

Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους την Κυριακή, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ η άλλη πλευρά ανέφερε πως στοχοποίησε μέλη και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.



Το υπουργείο ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην Άμπα, στον νομό Ναμπάτια, στο νότιο τμήμα της χώρας.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, βομβαρδίστηκε όχημα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός του, ενώ αγοράκι τραυματίστηκε διότι το όχημα της οικογένειάς του διερχόταν από το σημείο τη στιγμή του πλήγματος και κοριτσάκι καθώς έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.



Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολά κοντά στην Άμπα «σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά».



Νωρίτερα χθες το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για βομβαρδισμό στη Σαΐντα με έναν τραυματία. Κατά τις πληροφορίες του ANI, στόχος ήταν εκσκαφέας που «προσπαθούσε να απομακρύνει συντρίμμια» προηγούμενης αεροπορικής επιδρομής.



Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως έβαλε στο στόχαστρο «οχήματα μηχανικού της Χεζμπολάχ» που χρησιμοποιούνταν για να ανοικοδομηθούν «εγκαταστάσεις της τρομοκρατικής υποδομής».



Επίσης χθες, το ANI μετέδωσε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έριξαν φυλλάδια που είχαν σκοπό να εκφοβιστούν κάτοικοι της Μπιντ Τζμπάιλ, κοντά στα σύνορα. Το κείμενο προειδοποιούσε ότι μέλη της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούν νοσοκομείο στην πόλη.



Το νοσοκομείο Σάλα Γαντούρ στην Μπιντ Τζμπάιλ, το οποίο διαχειρίζεται η ισλαμική επιτροπή υγείας, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως τα φυλλάδια που ερρίφθησαν περιείχαν «ξεκάθαρη απειλή» για αυτό βασισμένη σε «εντελώς ψευδή και ανυπόστατα προσχήματα» και τόνισε πως απορρίπτει τις ισραηλινές προσπάθειες να δυσφημιστεί η δομή υγείας.



Το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στο έδαφος του Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 και υποτίθεται θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ενός χρόνου με τη Χεζμπολάχ.



Ο ισραηλινός στρατός λέει κατά κανόνα πως στοχοποιεί μέλη ή υποδομές του σιιτικού κινήματος, ενώ συνεχίζει να κατέχει πέντε τομείς στο λιβανικό έδαφος στα σύνορα, που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.