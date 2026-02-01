Σκιέρ έχασε τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας στις γαλλικές Άλπεις
ΚΟΣΜΟΣ

Σκιέρ έχασε τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας στις γαλλικές Άλπεις

Περίπου 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο στους ορεινούς όγκους των Άλπεων

Ένας σκιέρ 33 ετών έχασε τη ζωή του το Σάββατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στη Σερβιέρ, στις γαλλικές Άλπεις, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Γκαπ.

Ο άνδρας έκανε σκι μαζί με άλλον έναν άνδρα, που διασώθηκε καθώς κρατήθηκε από δέντρο όταν χτύπησε η χιονοστιβάδα, εξήγησε εισαγγελική λειτουργός.

Το θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Προχθές Παρασκευή, 65χρονη που χρησιμοποιούσε ειδικά υποδήματα για να κάνει αναβάσεις στο χιόνι σκοτώθηκε επίσης εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού, επίσης στη Σερβιέρ.

Περίπου 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο εξαιτίας χιονοστιβάδων σε διάφορους ορεινούς όγκους των Άλπεων, στην Αυστρία, στην Ελβετία και στη Γαλλία.

