Ένας νεκρός και 14 τραυματίες από την έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν

Νωρίτερα ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, προκαλώντας αναταραχή και παρέχοντας στον κόσμο τα μέσα για να «διαλύσει το έθνος»