Ο «χασάπης» του Great Ormond Street: Ο γιατρός που ακρωτηρίασε παιδιά και δεν τον σταμάτησε κανείς

Η Μπάντι Στάλχαμ γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση που προκαλεί την ανάπτυξη όγκων στο νευρικό ιστό και τη σταδιακή φθορά των οστών και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων

«Θα σώσουμε το πόδι» Ο Τζαμπάρ διαβεβαίωνε ότι η μικρή λάμβανε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Υπό την «ειδική» καθοδήγησή του, η Μπάντι υπεβλήθη σε αλλεπάλληλες, επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις. Κάθε φορά, η οικογένεια έφευγε με την υπόσχεση και την ελπίδα ότι το επόμενο βήμα θα ήταν το τελευταίο. Κανένα όμως δεν έφερε αποτέλεσμα.

Ο πατέρας της Μπάντι, ο Ντιν, ο οποίος σήμερα θεωρεί ότι ο Τζαμπάρ ανέλαβε τον ρόλο του «παντοδύναμου σωτήρα» τονίζει ότι οι πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις δεν προσέφεραν «απολύτως κανένα όφελος στη Μπάντι»

Το 2020, όταν η Μπάντι ήταν μόλις επτά ετών, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι το πόδι της θα έπρεπε τελικά να ακρωτηριαστεί κάτω από το γόνατο. Για την οικογένεια, ήταν ένα μεγάλο σοκ. Αυτό που αποδείχθηκε όμως ακόμη πιο οδυνηρό ήταν η αποκάλυψη που ήρθε αργότερα: πολλές από τις επεμβάσεις που είχαν προηγηθεί δεν ήταν ποτέ απαραίτητες. Ο Ντιν Στάλχαμ δεν ήταν ο μόνος.



Η «κληρονομιά» του Τζαμπάρ περιλαμβάνει σοβαρές μυϊκές και νευρικές βλάβες, εμφυτεύματα τοποθετημένα λάθος, άκρα με τεράστιες διαφορές μήκους – σε μία περίπτωση, 20 εκατοστά. Και πέρα από τα σωματικά τραύματα, άφησε πίσω του βαθιά ψυχολογικά σημάδια: παιδιά που ξυπνούν με εφιάλτες, που παθαίνουν κρίσεις πανικού σε κάθε επίσκεψη σε νοσοκομείο, που αρνούνται πλέον οποιαδήποτε διορθωτική επέμβαση.

Σχεδόν 100 παιδιά υπέστησαν βλάβες από τον χειρουργό Γιασέρ Τζαμπάρ στο νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου, σύμφωνα με επίσημη έρευνα

Για τον, η εικόνα είναι ακόμη ζωντανή. Θυμάται με απόλυτη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ο γιατρός της κόρης του εμφανιζόταν κάθε φορά στον θάλαμο: χαμογελαστός, αυτάρεσκος, βέβαιος για τον εαυτό του. «Έμπαινε στο δωμάτιο σαν σταρ», λέει. «Μιλούσε για τον εαυτό του σαν να ήταν θαυματοποιός». Για ένα διάστημα πίστεψε ότι ίσως πράγματι ήταν.Ο γιατρός λεγόταν Γιάσερ Τζαμπάρ και εργαζόταν στο Great Ormond Street Hospital – ένα νοσοκομείο-σύμβολο της παιδιατρικής ιατρικής παγκοσμίως. O Τζαμάρ ήταν ειδικός στην ανακατασκευή άκρων, εργάστηκε στο φημισμένο παιδιατρικό νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου από το 2017 έως το 2022. Η κόρη του Ντιν, η Μπάντι, είχε γεννηθεί με μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που προκαλεί όγκους στο νευρικό σύστημα και σταδιακή καταστροφή των οστών. Το αριστερό της πόδι κινδύνευε. Ο Τζαμπάρ τον διαβεβαίωνε πως μπορούσε να το σώσει. «Μας πούλησε ένα όνειρο», λέει σήμερα ο πατέρας της.Ο Τζαμπάρ διαβεβαίωνε ότι η μικρή λάμβανε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Υπό την «ειδική» καθοδήγησή του, η Μπάντι υπεβλήθη σε αλλεπάλληλες, επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις. Κάθε φορά, η οικογένεια έφευγε με την υπόσχεση και την ελπίδα ότι το επόμενο βήμα θα ήταν το τελευταίο. Κανένα όμως δεν έφερε αποτέλεσμα.Το 2020, όταν η Μπάντι ήταν μόλις επτά ετών, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι το πόδι της θα έπρεπε τελικά να ακρωτηριαστεί κάτω από το γόνατο. Για την οικογένεια, ήταν ένα μεγάλο σοκ. Αυτό που αποδείχθηκε όμως ακόμη πιο οδυνηρό ήταν η αποκάλυψη που ήρθε αργότερα: πολλές από τις επεμβάσεις που είχαν προηγηθεί δεν ήταν ποτέ απαραίτητες. Ο Ντιν Στάλχαμ δεν ήταν ο μόνος.Μαζί με δεκάδες άλλους γονείς, άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η κόρη του δεν ήταν απλώς ασθενής, αλλά θύμα. Ένας γιατρός που άφησε πίσω του παιδιά με ακρωτηριασμένα άκρα, μόνιμες παραμορφώσεις και χρόνιο πόνο. Ορισμένα ήταν μόλις τεσσάρων μηνών.Η «κληρονομιά» του Τζαμπάρ περιλαμβάνει σοβαρές μυϊκές και νευρικές βλάβες, εμφυτεύματα τοποθετημένα λάθος, άκρα με τεράστιες διαφορές μήκους – σε μία περίπτωση, 20 εκατοστά. Και πέρα από τα σωματικά τραύματα, άφησε πίσω του βαθιά ψυχολογικά σημάδια: παιδιά που ξυπνούν με εφιάλτες, που παθαίνουν κρίσεις πανικού σε κάθε επίσκεψη σε νοσοκομείο, που αρνούνται πλέον οποιαδήποτε διορθωτική επέμβαση.

Το σοκ ενός παγκόσμιου ιδρύματος Η αποκάλυψη, το φθινόπωρο του 2024, προκάλεσε σοκ. Όχι μόνο για το μέγεθος της καταστροφής, αλλά γιατί όλα αυτά συνέβησαν στο Great Ormond Street – ένα ίδρυμα ταυτισμένο με την παιδιατρική ιατρική.



Ανάμεσα στο 2017 και το 2022, ο Τζαμπάρ είχε θεραπεύσει 789 παιδιά στο νοσοκομείο, χωρίς να υπολογίζεται ο αριθμός των ασθενών στην ιδιωτική του πρακτική. Πόσα από αυτά υπέστησαν βλάβη;



Η απάντηση ήρθε μόλις πρόσφατα, με τη δημοσίευση πολυαναμενόμενης έκθεσης: 94 παιδιά υπέστησαν βλάβη, εκ των οποίων 36 σοβαρή.



Επεμβάσεις χωρίς λόγο, λάθη χωρίς συνέπειες Η έκθεση καταγράφει μια ανατριχιαστική αλυσίδα αποτυχιών: περιττές επεμβάσεις, λανθασμένα τοποθετημένα εμφυτεύματα, τραυματισμούς οστών, επεμβάσεις που δεν είχαν συζητηθεί επαρκώς με τις οικογένειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ακόμη και αλλοίωση ιατρικών φακέλων μετά τα χειρουργεία. Κι όμως, επί χρόνια, οι γονείς που εξέφραζαν ανησυχίες απορρίπτονταν. «Μας έλεγαν ότι όλα είναι φυσιολογικά».



Ο Ντιν Στάλχαμ θυμάται ότι αμφισβήτησε τον γιατρό επανειλημμένα. «Τον ρωτούσα γιατί τίποτα δεν πήγαινε καλά. Φαινόντουσαν όλα λάθος. Παραπονέθηκα και στο νοσοκομείο. Και αυτό απορρίφθηκε. Μου έλεγαν συνεχώς ότι δεν είχε κάνει τίποτα λάθος».



Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ακόμη και συνάδελφοί του παραδέχονταν κατ’ ιδίαν πως δεν θα τον άφηναν να χειρουργήσει δικό τους άνθρωπο.



Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν Ήδη από το 2020, έμπειροι γιατροί είχαν σημάνει συναγερμό. Καταγγελίες αφορούσαν την ειλικρίνειά του, τον τρόπο που εργαζόταν απομονωμένος και την έλλειψη διαφάνειας. Παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκαν δύο ολόκληρα χρόνια για να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.



Μόνο το 2022, μετά από νέες καταγγελίες και την παρέμβαση άλλων χειρουργών, το νοσοκομείο ανέθεσε έλεγχο στο Royal College of Surgeons. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε έναν χρόνο αργότερα, αλλά κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα έως το 2024 – όταν ο Τζαμπάρ είχε ήδη φύγει από τη χώρα.



Έφυγε – τα ερωτήματα έμειναν Ο Τζαμπάρ εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη του 2022, παραιτούμενος εθελοντικά από την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Μετακόμισε στο Ντουμπάι, όπου εργάστηκε για μικρό διάστημα. Μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας, εξαφανίστηκε. Οι σημερινές του κινήσεις παραμένουν άγνωστες. Η Metropolitan Police εξετάζει πλέον αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.



«Δεν απέτυχαν οι γονείς – απέτυχε το σύστημα» Δικηγόροι που εκπροσωπούν τις οικογένειες μιλούν για καταστροφή παιδικών ζωών και για ένα σύστημα που απέτυχε να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους ασθενείς. Πολλά παιδιά έχουν αναπτύξει σοβαρές φοβίες, αρνούμενα κάθε περαιτέρω θεραπεία. Οι γονείς, συχνά, κατηγορούν τον εαυτό τους. «Δεν έφταιξαν εκείνοι», επιμένουν οι νομικοί. «Το σύστημα τούς πρόδωσε».



Η Μπάντι Στάλχαμ είναι σήμερα σχεδόν 13 ετών. Ζει με προσθετικό μέλος και μόνιμο κουτσό. Ο πατέρας της λέει ότι το πιο δύσκολο είναι το αίσθημα αποτυχίας. «Νιώθω ότι την απογοήτευσα. Ως γονιός, αυτό σε διαλύει».



Για άλλους γονείς, το ερώτημα είναι πιο ευρύ: πώς μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ιατρική, όταν η υπογραφή σε ένα χαρτί οδήγησε το παιδί τους όχι στη σωτηρία, αλλά στη μόνιμη βλάβη; Ένα ερώτημα που βαραίνει πλέον όχι μόνο έναν γιατρό, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα.



