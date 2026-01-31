Κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης του ΟΗΕ, λέει ο Γκουτέρες

Κλείσιμο

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες έκρουσε των κώδωνα του κινδύνου και προειδοποίησε τα κράτη μέλη πως ο διεθνής θεσμός απειλείται με «άμεση οικονομική κατάρρευση» αν κάποια συνεχίσουν να μην πληρώνουν τις συνεισφορές τους.Ο οργανισμός «είχε ήδη περάσει» δύσκολες περιόδους σε επίπεδο χρηματοδότησης, «αλλά η τρέχουσα κατάσταση είναι ριζικά διαφορετική», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας σε επιστολή του στα κράτη μέλη.Αιτία είναι οι αποφάσεις χωρών που δεν κατονόμασε να μην τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους για την «καταβολή των υποχρεωτικών συνεισφορών τους που χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού» του ΟΗΕ.Ιδίως οι ΗΠΑ που αρνούνται τους τελευταίους μήνες να τιμήσουν δεσμεύσεις τους ή καθυστερούν υποχρεωτικές πληρωμές, ή μειώνουν τη χρηματοδότησή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.Στις αρχές Ιανουαρίου, ο αμερικανός πρόεδρος διέταξε την αποχώρηση της χώρας του από 66 διεθνείς οργανισμούς που «δεν υπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένων 31 που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.Ο Ντόναλντ Τραμπ ίδρυσε εξάλλου «Συμβούλιο Ειρήνης», που καταρχήν σκοπό έχει να εγγυηθεί την εφαρμογή του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας, όμως στην πραγματικότητα, σύμφωνα με επικριτές της πρωτοβουλίας, θέλει να μετατραπεί σε διεθνή οργανισμό, αντικαθιστώντας τον ΟΗΕ.Ενώ πάνω από 150 μέλη από τα 193 κατέβαλαν τις οφειλές τους, τα Ηνωμένα Έθνη έκλεισαν το έτος 2025 χωρίς να τους έχει εξοφληθεί ποσό ύψους 1,6 δισ. δολαρίων, υπερδιπλάσιο του 2024.Ο διεθνής θεσμός είναι αντιμέτωπος με «συνδεδεμένο πρόβλημα» που πλήττει ακόμη περισσότερο τη δημοσιονομική του κατάσταση: πρέπει να αποπληρώνει στα κράτη μέλη τα κεφάλαια που δεν δαπανήθηκαν, εξήγησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΓΓ.«Είμαστε παγιδευμένοι σε καφκικό κύκλο: αναμένεται από εμάς να αποπληρώσουμε χρήματα που δεν υπάρχουν», έγραψε ο Γκουτέρες στην επιστολή του.Τα κενά χρηματοδότησης αναγκάζουν συχνά τον οργανισμό να παγώνει προσλήψεις, να καθυστερεί πληρωμές ή να κάνει περικοπές στις υπηρεσίες και στις αποστολές του.Για τον επικεφαλής του ΟΗΕ, η κατάσταση δεν είναι πλέον βιώσιμη και μέτρα αυτής της φύσης δεν αρκούν.Εξέφρασε τον φόβο ότι δεν θα καταστεί εφικτή «η πλήρης εκτέλεση του προϋπολογισμού» του 2026, που εγκρίθηκε μόλις τον Δεκέμβριο. Και «ακόμα χειρότερα η ρευστότητα του τακτικού προϋπολογισμού θα έχει εξαντληθεί τον Ιούλιο», προειδοποίησε.