Ζευγάρι λευκών στη Φλόριντα μηνύει κλινική γονιμότητας γιατί γέννησε μαύρο μωρό - «Εμφύτευσαν λάθος έμβρυο»

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής, Μίλτον ΜακΝίκολ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δικαστής διέταξε την κλινική να καταθέσει έως την Παρασκευή ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση της υπόθεσης.Σημειώνεται ότι επιθεώρηση τον Ιούνιο του 2023 φέρεται να εντόπισε σειρά παραβάσεων ασφαλείας στη μονάδα, ενώ τον Μάιο του 2024 ο ΜακΝίκολ δέχθηκε επίπληξη από το Ιατρικό Συμβούλιο της Φλόριντα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 δολαρίων, λόγω εξοπλισμού που δεν πληρούσε τα ισχύοντα πρότυπα, ελλιπούς διαχείρισης κινδύνου και απουσίας φαρμάκων.