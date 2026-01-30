Μπρούκλιν: Αστυνομικοί πυροβολούν 62χρονο που είχε ταμπουρωθεί σε δωμάτιο νοσοκομείου με δύο άτομα

Ο 62χρονος, που είχε αυτοκτονικές τάσεις, είχε σπάσει ένα κομμάτι από λεκάνη τουαλέτας και το χρησιμοποιούσε ως αυτοσχέδιο μαχαίρι - Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν, όταν τους πλησίασε με το αυτοσχέδιο όπλο, αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ