Μπρούκλιν: Αστυνομικοί πυροβολούν 62χρονο που είχε ταμπουρωθεί σε δωμάτιο νοσοκομείου με δύο άτομα
Ο 62χρονος, που είχε αυτοκτονικές τάσεις, είχε σπάσει ένα κομμάτι από λεκάνη τουαλέτας και το χρησιμοποιούσε ως αυτοσχέδιο μαχαίρι - Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν, όταν τους πλησίασε με το αυτοσχέδιο όπλο, αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Μια αιματηρή αντιπαράθεση, που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου στο νοσκομείο Brooklyn Methodist της Νέας Υόρκης, όπου ένας 62χρονος ασθενής, οπλισμένος με ένα αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, καταγράφει το υλικό από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Οι εικόνες που μοιράστηκε η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), αποτυπώνουν το χάος που εκτυλίχθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο του Μπρούκλιν, όταν ένας άνδρας, κρατώντας ένα αυτοσχέδιο κοφτερό αντικείμενο, είχε ταμπουρωθεί σε δωμάτιο του νοσοκομείου μαζί με έναν ηλικιωμένο ασθενή και έναν εργαζόμενο ασφαλείας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 62χρονος Μάικλ Λιντς, ασθενής του νοσοκομείου και πρώην αστυνομικός της NYPD που είχε παραιτηθεί τη δεκαετία του 1990, είχε σπάσει ένα κομμάτι από λεκάνη τουαλέτας και το χρησιμοποιούσε ως αυτοσχέδιο μαχαίρι. Στο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί να περικυκλώνουν το μισάνοιχτο δωμάτιο, φωνάζοντάς του επανειλημμένα να «ρίξει το μαχαίρι», ενώ εκείνος στεκόταν πίσω από την πόρτα, καλυμμένος με αίματα.
Οι Αρχές έσπευσαν στο νοσοκομείο λίγο πριν από τις 5.30 το απόγευμα, έπειτα από πολλαπλές κλήσεις στη γραμμή έκτακτης ανάγκης. Σε μία από αυτές, εργαζόμενος του νοσοκομείου ανέφερε ότι ο άνδρας είχε αυτοκτονικές τάσεις και ήταν οπλισμένος. «Έχω έναν ασθενή που είναι αυτοκτονικός – τραυματίζει τον εαυτό του αυτή τη στιγμή – χρειάζομαι άμεσα αστυνομία», ακούγεται να λέει, με κραυγές να ακούγονται στο παρασκήνιο. «Η ασφάλεια τον συγκρατεί, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια».
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο Λιντς είχε κλειστεί στο δωμάτιο μαζί με έναν ηλικιωμένο ασθενή και έναν φύλακα ασφαλείας. Παρά τις επανειλημμένες εντολές να πετάξει το όπλο και να παραδοθεί, η ένταση κλιμακώθηκε. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 62χρονος κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να τον πυροβολήσει μία φορά, ενώ δύο ακόμη αστυνομικοί έκαναν χρήση taser, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ο άνδρας συνέχισε να κρατά το αυτοσχέδιο όπλο και να αρνείται να βγει από το δωμάτιο. «Πυροβολισμοί, πυροβολισμοί», ακούγεται να φωνάζει ένας άλλος αστυνομικός, καθώς η κάμερά του κατέγραφε το περιστατικό. Σε κάποιο σημείο, ο Λιντς έκλεισε απότομα την πόρτα του δωματίου, με τον αστυνομικοί να την ανοίγει εκ νέου.
Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ξανά taser, ωστόσο, όταν είδαν πως δεν μπορούσαν να τον ακινητοποιήσουν με αυτό τον τρόπο και εκείνος προχώρησε προς το μέρος τους κρατώντας το όπλο, τότε τον πυροβόλησαν συνολικά τρεις φορές. Ο Λιντς κατέρρευσε στο δάπεδο, εξακολουθώντας να κρατά το αιχμηρό αντικείμενο.
Ο 62χρονος συνελήφθη και του παρασχέθηκαν άμεσα ιατρικές φροντίδες στο ίδιο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το περιστατικό οδήγησε το νοσοκομείο σε προσωρινό lockdown, ενώ ασθενείς και προσωπικό τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η χρήση βίας από τους αστυνομικούς ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
