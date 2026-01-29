«Δεν κοιμάμαι στα υπουργικά συμβούλια, κλείνω τα μάτια γιατί βαριέμαι» ομολόγησε ο Τραμπ

«Ήταν αρκετά ανιαρό, για να είμαι ειλικρινής» είπε ο 79χρονος πρόεδρος, αναφερόμενος στο υπουργικό συμβούλιο του περασμένου Αυγούστου, που κράτησε περισσότερες από τρεις ώρες και θεάθηκε με κλειστά βλέφαρα