Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί στο X επίσημο λογαριασμό για να «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο
Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί στο X επίσημο λογαριασμό για να «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της L' Opinion ο λογαριασμός χρησιμοποιεί hashtags και αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο «French Response» μέσω του οποίου επιδίδεται σε «τρολάρισμα» — συχνά με χιουμοριστικό τρόπο — προς τον Λευκό Οίκο, χρησιμοποιώντας άλλοτε αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλοτε hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain.


Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L' Opinion, το French Response έχει 143.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει.

