Τεχεράνη: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο», λέει ο Ιρανός αντιπρόεδρος

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν ξεκινά ποτέ έναν πόλεμο, όμως εάν αυτός της επιβληθεί, θα υπερασπισθεί τον εαυτό της με ισχύ» ανέφερε - Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για "διάλογο" προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση με καταστροφικές συνέπειες

Το Ιράν πρέπει να είναι έτοιμο «για τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της χώρας Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, μπροστά στις απειλές μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.



«Σήμερα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν ξεκινά ποτέ έναν πόλεμο, όμως εάν αυτός της επιβληθεί, θα υπερασπισθεί τον εαυτό της με ισχύ», υπογράμμισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.



Στο μεταξύ, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση για διάλογο με το Ιράν, ιδίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματός του, προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση με «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».



«Καταδικάσαμε σθεναρά τη φρικτή καταστολή που έλαβε χώρα στο Ιράν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.



«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάμε πως είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένας διάλογος προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία, ιδίως στο θέμα των πυρηνικών και να αποφευχθεί, με αυτόν τον τρόπο, μια κρίση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή», συνέχισε ο ίδιος.