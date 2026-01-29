Καμία αντίδραση Ζελένσκι στο νέο κάλεσμα της Μόσχας για συνομιλίες, λέει το Κρεμλίνο

Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι, σε ό,τι αφορά την οργάνωση μιας ενδεχόμενης συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, προς το παρόν το πλαίσιο που εξετάζεται είναι η Μόσχα