Καμία αντίδραση Ζελένσκι στο νέο κάλεσμα της Μόσχας για συνομιλίες, λέει το Κρεμλίνο
Καμία αντίδραση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο επαναλαμβανόμενο κάλεσμα της Μόσχας για διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο μια ειρηνευτική διευθέτηση δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι, σε ό,τι αφορά την οργάνωση μιας ενδεχόμενης συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προς το παρόν το πλαίσιο που εξετάζεται είναι η Μόσχα. Με τον τρόπο αυτό απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η ρωσική πλευρά θα ήταν διατεθειμένη να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Παράλληλα, ο Πεσκόφ τόνισε ότι, σε ό,τι αφορά την οργάνωση μιας συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι, «οι υποθετικές συζητήσεις δεν είναι πρόσφορες».
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, είχε δηλώσει ότι η Ρωσία απευθύνει πρόσκληση στον Ζελένσκι να μεταβεί στη Μόσχα, εφόσον είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
