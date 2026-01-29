Αρθρογράφος της Daily Mail αναρωτιέται αν ο Ντόναλντ Τραμπ «τα χάνει»

Τις προάλλες, εν μέσω κρίσιμης συνάντησης στον Λευκό Οίκο, σηκώθηκε για να δει τα έργα ανακαίνισης - Μπέρδεψε επανειλημμένα τη Γροιλανδία με την Ισλανδία και προσέφερε το Αζερμπαϊτζάν ως «Άμπα-μπαϊτζάν»

Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι θέτουν οι επικριτές του, με διεθνή ξένα ενημέρωσης να επικαλούνται περιστατικά, όπου η συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου έδειχνε μάλλον περίεργη.



Το πιο πρόσφατο χτύπημα, αλλά μάλλον όχι το τελευταίο, ήρθε από την Daily Mail, όπου ευθέως ρωτά «εάν ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει τα πρώτα σημάδια ότι “τα χάνει”».



Λευκού Οίκου του Αμερικανού προέδρου με στελέχη της πετρελαϊκής και ενεργειακής βιομηχανίας. Η προσοχή του αποσπάστηκε, σηκώθηκε από την καρέκλα και είπε στους παριστάμενους «στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείτε… πρέπει να το δω κι εγώ αυτό». Περπάτησε αργά προς τα παράθυρα και κοίταζε το εργοτάξιο, όπου εκσκαφείς και μηχανήματα άρχισαν τις εργασίες για το μεγαλεπήβολο σχέδιό του να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού. «Ουάου! Τι θέα!» αναφώνησε, προκαλώντας σχεδόν δύο δεκάδες κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας να σηκωθούν υπάκουα για να δουν τι εννοούσε ο οικοδεσπότης τους. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αντάλλαξαν χαμόγελα αμήχανης παραίτησης.



Σε δύσκολη θέση οι συνεργάτες του Συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, λόγω της όλο και πιο παράξενης συμπεριφοράς του. Από τη Βενεζουέλα και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έως τη Γροιλανδία, που αποκάλεσε «Ισλανδία», κατά την ομιλία του στο Νταβός, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ανησυχητική.



Χθες, έγινε γνωστό ότι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, μετά από συνάντησή του με τον σύμμαχό του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, φέρεται να είπε ότι η ψυχολογική κατάσταση του προέδρου είναι «επικίνδυνη» και αποχώρησε «τραυματισμένος» από τη συνάντηση.







Τι λένε οι επικριτές του

Ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, το 2017, οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν να καλλιεργήσουν ανησυχίες για την πνευματική και σωματική του κατάσταση: έναν άνθρωπο που γυμνάζεται ελάχιστα, τρέφεται κακά, κοιμάται λίγο και η διάρκεια προσοχής του είναι υπερβολικά μικρή.



Σε πέντε μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος κλείνει τα 80 του χρόνια. Κι ενώ στο παρελθόν χλεύαζε τον προκάτοχό του ως «Νυσταγμένο Τζο», πλέον ο ίδιος φαίνεται όλο και πιο συχνά να αποκοιμιέται μπροστά στις κάμερες και να παρουσιάζει σημάδια ότι μεγάλωσε: χάνει τον ειρμό της συζήτησης, παρεκτρέπεται σε άσχετες παρενθέσεις και μπερδεύει ονόματα.



Οδηγία στους υπουργούς για σύντομες ενημερώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προσωπάρχης του έχει συμβουλεύσει τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να κρατούν τις ενημερώσεις τους σύντομες.



Παράλληλα, επικριτές του σημειώνουν ότι απώλειες μνήμης, γλωσσικά προβλήματα, κακή κρίση και αυξημένη επιθετικότητα, όπως η μείωση των αναστολών αν προσβάλλει ανθρώπους, αποτελούν κλασικά προειδοποιητικά σημάδια άνοιας.



Οι φήμες αναφέρουν όλο ότι ο ολοένα και πιο φλύαρος πρόεδρος πάσχει από λογοδιάρροια, μια διαταραχή λόγου που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη και συχνά ασυνάρτητη πολυλογία και συνδέεται με νευρολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις.



Σύμφωνα με τον γνωστό ψυχολόγο δρ Τζον Γκάρτνερ, ο Τραμπ εμφανίζει «μαζική αύξηση» στα «κλινικά σημάδια άνοιας». Η ανιψιά του, Μέρι Τραμπ, έχει δηλώσει ότι βλέπει σε αυτόν τα ίδια συμπτώματα που είχε παρουσιάσει ο πατέρας του, Φρεντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε με άνοια στα γεράματα.



Βεβαίως, πολλοί από αυτούς τους «καταστροφολόγους» τρέφουν ελάχιστη συμπάθεια για τον πρόεδρο. Άλλοι που τον συναντούν, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Ρόμπερτ Χάρντμαν της Daily Mail, ο οποίος κάθισε δίπλα του στο πρωινό νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αναφέρει το δημοσίευμα, επιμένουν ότι ο Τραμπ παραμένει οξύς και ενεργός όταν το επιλέγει.



Η Γροιλανδία, η Ισλανδία και το Άμπα-μπαϊτζάν

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά τις προσπάθειες, εμφανίζεται αποσυντονισμένος. Στο Νταβός μπέρδεψε επανειλημμένα τη Γροιλανδία με την Ισλανδία και, ακόμη και μετά από εμφανή παύση, πρόφερε λάθος το Αζερμπαϊτζάν ως «Άμπα-μπαϊτζάν».



Παράλληλα, οι ισχυρισμοί του, για τις τιμές των φαρμάκων για παράδειγμα, προκάλεσαν αντιδράσεις, ενώ τα σχόλιά του ήταν προσβλητικά ακόμη και για τον ίδιο.



Η ομάδα του Τραμπ παραμένει έντονα αμυντική όσον αφορά την υγεία του, ένα θέμα που εμφανώς τον ενοχλεί. Κανένας γιατρός που τον έχει εξετάσει δεν έχει προβεί σε επίσημη διάγνωση γνωστικής διαταραχής. Ο ίδιος επιμένει ότι βρίσκεται σε «άριστη υγεία», την οποία αποδίδει στα «καλά του γονίδια», και καυχήθηκε πρόσφατα ότι «αρίστευσε» σε γνωστικό τεστ για τρίτη συνεχόμενη φορά.