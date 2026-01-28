Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ - Μιλούσε σε οπαδούς της στη Μινεάπολη

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: "Here's the reality that people like this ugly man don't understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us." pic.twitter.com/Ud5l3yP4lQ — CSPAN (@cspan) January 28, 2026

Ένας άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν ψέκασε με άγνωστη ουσία την αμερικανίδα βουλευτή Ιλχάν Ομάρ σε δημόσια συγκέντρωση που διοργάνωνε στο Μινεάπολη.Το προσωπικό ασφαλείας τον ακινητοποίησε κάτω από τις επευφημίες του κοινύ και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη.Σε βίντεο από το συμβάν, ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει: «Θεέ μου, της ψέκασε κάτι». Η Ομάρ συνέχισε τη δημόσια συγκέντρωση μετά την απομάκρυνση του άνδρα από την αίθουσα.Λίγο πριν από αυτό, όπως αναφέρει τo Associates Press, η Ομάρ ζήτησε την κατάργηση της ICE και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ. «Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί», είπε.Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει συχνά τη βουλευτίνα και έχει εντείνει τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον της τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει στρέψει την προσοχή του στη Μινεάπολη.Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, την αποκάλεσε «σκουπίδι» και πρόσθεσε ότι «οι φίλοι της είναι σκουπίδια».