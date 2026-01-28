Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ - Μιλούσε σε οπαδούς της στη Μινεάπολη
Μινεάπολη

Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ - Μιλούσε σε οπαδούς της στη Μινεάπολη

Η βουλευτής των Δημοκρτικών είχε ζητήσει την κατάργηση της ICE γιατί «δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί» και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ

Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ - Μιλούσε σε οπαδούς της στη Μινεάπολη
Ένας άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν ψέκασε με άγνωστη ουσία την αμερικανίδα βουλευτή Ιλχάν Ομάρ σε δημόσια συγκέντρωση που διοργάνωνε στο Μινεάπολη.

Το προσωπικό ασφαλείας τον ακινητοποίησε κάτω από τις επευφημίες του κοινύ και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Σε βίντεο από το συμβάν, ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει: «Θεέ μου, της ψέκασε κάτι». Η Ομάρ συνέχισε τη δημόσια συγκέντρωση μετά την απομάκρυνση του άνδρα από την αίθουσα.

Λίγο πριν από αυτό, όπως αναφέρει τo Associates Press, η Ομάρ ζήτησε την κατάργηση της ICE και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ. «Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί», είπε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει συχνά τη βουλευτίνα και έχει εντείνει τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον της τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει στρέψει την προσοχή του στη Μινεάπολη.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, την αποκάλεσε «σκουπίδι» και πρόσθεσε ότι «οι φίλοι της είναι σκουπίδια».
