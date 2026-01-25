Αποκάλυψη της Wall Street Journal: Κορυφαίος στρατηγός στην Κίνα, έμπιστος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, διέρρεε πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Κινέζος στρατηγός κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών περί των πυρηνικών όπλων της χώρας του στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα χρηματιζόταν, για να... μοιράζει προαγωγές





Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, υψηλόβαθμες πηγές υποστηρίζουν ότι ο Γιουχία κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας στις ΗΠΑ και για αποδοχή δωροδοκιών για επίσημες πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας.



Σοβαρές παραβιάσεις κομματικής πειθαρχίας και νόμων Η ενημέρωση για το θέμα -που έγινε χθες το πρωί και στην οποία παρευρέθηκαν κορυφαίοι αξιωματικοί του κινεζικού στρατού- έγινε λίγο πριν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Κίνας προβεί στην ανακοίνωση έρευνας για τον στρατηγό Γιουχία, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ο πιο έμπιστος στρατιωτικός σύμμαχος του Κινέζικου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Η δήλωση αυτή έδωσε λίγες λεπτομέρειες, πέρα ​​από το ότι διεξάγεται έρευνα σε βάρος του στρατηγού για σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.



Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν τον Ζανγκ Γιουχία να βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενο σχηματισμό πολιτικών κλικών, μια φράση που περιγράφει τις προσπάθειες οικοδόμησης δικτύων επιρροής που υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος, και κατάχρηση εξουσίας εντός του ανώτατου στρατιωτικού οργάνου λήψης αποφάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστού ως Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.



Οι Αρχές εξετάζουν επίσης την εποπτεία του σε μια ισχυρή υπηρεσία υπεύθυνη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Zhang φέρεται να δέχθηκε τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για επίσημες προαγωγές σε αυτό το σύστημα προμηθειών μεγάλου προϋπολογισμού.







Έρευνα και για άλλον αξιωματούχο Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένα στοιχεία εναντίον του Γιουχία προήλθαν από τον Γου Χουν, τον πρώην γενικό διευθυντή της China National Nuclear Corp., μιας κρατικής εταιρείας που επιβλέπει όλες τις πτυχές των πολιτικών και στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων της Κίνας, ανέφεραν τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ενημέρωση. Μάλιστα, το Πεκίνο ανακοίνωσε έρευνα για τον Γου την περασμένη Δευτέρα για ύποπτες σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.



Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Σαββάτου, οι αρχές αποκάλυψαν ότι η έρευνα για τον Γου έχει συνδέσει τον Γιουχία με μια περίπτωση παραβίαση ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα της Κίνας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση αυτή δεν αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.



Η πιο επιθετική αποδόμηση Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η τελευταία καταστολή της διαφθοράς και της απιστίας στις ένοπλες δυνάμεις από τον πρόεδρο Σι σηματοδοτεί την πιο επιθετική αποδόμηση της στρατιωτικής ηγεσίας της Κίνας, από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ.



Όπως και ο Σι, ο Γιουχία, μέλος του επίλεκτου Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, είναι ένας από τους «πρίγκιπες» της Κίνας, όπως είναι γνωστοί οι απόγονοι των επαναστατικών πρεσβυτέρων και υψηλόβαθμων αξιωματούχων του κόμματος. Ο πατέρας του, πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του Σι κατά τη διάρκεια του κινεζικού εμφυλίου πολέμου που οδήγησε στην κατάληψη της εξουσίας από τις κομμουνιστικές δυνάμεις του Μάο το 1949, και οι δύο άνδρες αργότερα ανήλθαν σε ανώτερες θέσεις.



«Αυτή η κίνηση είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία του κινεζικού στρατού και αντιπροσωπεύει την ολοκληρωτική εξόντωση της ανώτατης διοίκησης», δήλωσε ο Κρίστοφερ Τζόνσον, επικεφαλής της China Strategies Group, εταιρείας συμβούλων πολιτικού κινδύνου.



Η εσωτερική ενημέρωση του Σαββάτου συνέδεσε επίσης την πτώση του Γιαχία με την προαγωγή του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφλού. Ο Γιουχία φέρεται να βοήθησε στην άνοδο του Λι στην ιεραρχία με αντάλλαγμα μεγάλες δωροδοκίες, ανέφεραν οι πηγές.



Η πτώση του Λι ξεκίνησε το 2023, όταν απομακρύνθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας. Το κόμμα τον απέλυσε τον επόμενο χρόνο με την κατηγορία της διαφθοράς. Επίσης, ο Λι δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλια.



Επιτόπια έρευνα Χαρακτηριστικό του βάθους της τρέχουσας έρευνας, είναι ότι ο Σι ανέθεσε σε μια ομάδα εργασίας να διεξάγει επιτόπου μια μεγάλη έρευνα για τη θητεία του Γιουχία ως διοικητή της στρατιωτικής περιοχής Σενιάνγκ, η οποία διήρκεσε πέντε χρόνια από το 2007 έως το 2012, δήλωσαν ορισμένα από τα άτομα που γνωρίζουν όσα ειπώθηκαν στην σχετική ενημέρωση.



Οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει κινητές συσκευές από αξιωματικούς που ανήλθαν στις τάξεις επί των ημερών του Γιουχία και του στρατηού Λιού Ζενλί, αρχηγού του Κοινού Επιτελείου, του οποίου η έρευνα ανακοινώθηκε επίσης το Σάββατο, δήλωσαν ορισμένα από άτομα που γνωρίζουν καλά το παρασκήνιο, καθώς χιλιάδες αξιωματικοί που έχουν δεσμούς με τους συγκεκριμένους αξιωματούχους γίνονται πιθανοί στόχοι.



«Ο Σi προσπάθησε να αποφύγει μια μαζική ταμειοποίηση των κορυφαίων στελεχών στα πρώτα χρόνια της εκστρατείας κατά της διαφθοράς» μη στοχεύοντας τους εν ενεργεία ανώτερους στρατηγούς και βασικά τμήματα του στρατού, όπως η δύναμη στρατηγικών πυραύλων, αναφέρει ο Τζόνσον. «Αργότερα συνειδητοποίησε ότι αυτό ήταν αδύνατο και αυτή η κίνηση είναι η λύση αυτής της διαδικασίας», συπληρώνει ο ίδιος.



Οι αναλυτές λένε ότι η αδιαφάνεια του πολιτικού συστήματος της Κίνας καθιστά δύσκολο να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα του Σι για την εκκαθάριση ενός μακροχρόνιου συμμάχου στον κινεζικό στρατό, γνωστού ως Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού ή PLA. Οι εσωτερικές εξηγήσεις που δόθηκαν στην κομματική ελίτ - όπως αυτές στην ενημέρωση του Σαββάτου - δεν αντικατοπτρίζουν πάντα το πλήρες ή πραγματικό κίνητρο πίσω από τις αποφάσεις του Κινέζου προέδρου.



«Καταπάτησε τις βασικές αρχές της εξουσίας του προέδρου Σι» Ακόμα κι έτσι, σε κύριο άρθρο το Σαββάτο της εφημερίδας PLA Daily, την κύρια εφημερίδα του στρατού, υποδεικνύεται η σημασία των πολιτικών παραγόντων στην υπόθεση εναντίον του Γιουχία, τον οποίο η εφημερίδα κατηγόρησε ότι «καταπάτησε σοβαρά και υπονόμευσε» τη θεσμικές αρχές που αποτελούν τη βάση της εξουσίας του προέδρου της Κίνας. Αυτό υποδηλώνει ότι «ο Γιουχία είχε υπερβολική εξουσία, εκτός του ίδιου του Σι», δήλωσε στους WSJ ο Λάιλ Μόρις, ανώτερος συνεργάτης για την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Κοινωνίας της Ασίας.



Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα έχει τονίσει ότι ο Σι, ως πρόεδρος της Κίνας, έχει την απόλυτη εξουσία επί του στρατού και αντιπροσωπεύει τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του κόμματος, δήλωσε επίσηςο Μόρις. «Έτσι, η επισήμανση μιας τέτοιας παραβίασης υποδηλώνει ότι ο Γιουχία ήταν εκτός γραμμής με την αλυσίδα διοίκησης του Σι».



Ανεξάρτητα από τους λόγους, η απόφαση του Σι να εκπαραθυρώσει τον Γιουχία δείχνει ότι «είναι σίγουρος για την εδραίωση της εξουσίας του επί του στρατού», δήλωσε επίσης ο Μόρις. «Δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά δύναμης, για τον Σι», λέει ο ίδιος.



Καρατομώντας τη διοικητική δομή, ο Σι δείχνει ότι η αχαλίνωτη διαφθορά, τα εδραιωμένα δίκτυα πατρωνίας και η διαρροή κρατικών μυστικών αποτελούν υπαρξιακές απειλές για τον στόχο του να αποκτήσει τον έλεγχο της Ταϊβάν, του δημοκρατικά αυτοδιοικούμενου νησιού που το Πεκίνο διεκδικεί ως έδαφός του.



Συμφωνία με Τραμπ για την Ταϊβάν Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η προκύπτουσα υποβάθμιση των ανώτερων βαθμίδων είναι πιθανό να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της χώρας στη μάχη και θα μπορούσε να μειώσει τον άμεσο κίνδυνο μιας εισβολής στα Στενά της Ταϊβάν, καθώς ο Σι στρέφεται σε μια πιο υπολογισμένη στρατηγική. Το Πεκίνο φαίνεται να επιδιώκει πρώτα να κάνει μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ για την Ταϊβάν, καθώς οι δύο υπερδυνάμεις προετοιμάζονται για διαπραγματεύσεις υψηλού ρίσκου για θέματα εμπορίου και ασφάλειας φέτος. Οποιαδήποτε αμφιταλάντευση από τον Τραμπ σχετικά με την ασφάλεια της Ταϊβάν θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη της Ταϊπέι στην αμερικανική αποφασιστικότητα.



Σημειώνεται ότι από το καλοκαίρι του 2023, το κόμμα έχει απομακρύνει κορυφαίους αξιωματικούς από τον κινεζικό στρατό, την αεροπορία, το ναυτικό, τη δύναμη στρατηγικών πυραύλων και την παραστρατιωτική αστυνομία, καθώς και από μεγάλες διοικήσεις θεάτρου επιχειρήσεων - συμπεριλαμβανομένης αυτής που επικεντρώνεται στην Ταϊβάν. Περισσότεροι από 50 ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας έχουν τεθεί υπό έρευνα ή έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους τα τελευταία 2,5 χρόνια, σύμφωνα με επίσημες αποκαλύψεις που εξέτασε η Wall Street Journal.



Ένας ένστολος στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή είχε έξι στρατιωτικούς καριέρας όταν ξεκίνησε η τρέχουσα θητεία της το 2022. Τώρα έχει μόνο έναν εν ενεργεία ένστολο αξιωματικό, τον Στρατηγό Ζανγκ Σενγκμίν, ο οποίος προήχθη σε αντιπρόεδρο μόλις τον Οκτώβριο μετά την εκκαθάριση ενός άλλου στρατηγού που κατείχε αυτόν τον ρόλο. Σε αντίθεση με τους Ζανγκ Γιουχία και Λιού Ζενλί, οι οποίοι είναι βετεράνοι μάχης, ο Σενγκμίν έχει υπηρετήσει ως πολιτικός αξιωματικός και επιθεωρητής πειθαρχίας για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, υπεύθυνος για την επιβολή της πίστης και την ενίσχυση του ηθικού.



«Δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της εποπτείας οποιουδήποτε μεγάλου και εξελιγμένου στρατιωτικού οργανισμού, αυτό το κενό στην κορυφή είναι αβάσιμο», δήλωσε ο Τέιλορ Φράβελ, διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών Ασφαλείας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Πρόσθεσε ότι ήταν «αναγκαίο να έχει αντίκτυπο στην τρέχουσα ετοιμότητα του PLA να αναλάβει μεγάλες, πολύπλοκες στρατιωτικές επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα».