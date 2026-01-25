«Ο διάλογος των Μηλίων με τους Αθηναίους»: Με Θουκυδίδη το CNN επιχειρεί να εξηγήσει τη στάση του Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία και τους συμμάχους του

Το πλοίο HDMS Ejnar Mikkelsen του Δανικού Ναυτικού περιπολεί κοντά στο Νουούκ της Γροιλανδίας

Η Αρκτική στο επίκεντρο των εξελίξεων

Η Ρωσία διαθέτει στόλο περίπου 50 παγοθραυστικών, την ώρα που οι ΗΠΑ διαθέτουν μόλις τρία.

Το βάρος των συμμαχιών

Σήμερα, η σημασία της Γροιλανδίας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς, μετατρέποντας την Αρκτική από ζώνη ασφαλείας σε πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Η Ρωσία επενδύει μαζικά σε παγοθραυστικά πλοία και υποδομές, ενώ η Κίνα, παρότι δεν είναι αρκτική χώρα, αυτοχαρακτηρίζεται «σχεδόν αρκτική» και σχεδιάζει έναν «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού».Η Βόρεια Θαλάσσια Οδός μειώνει τον χρόνο μεταφοράς από την Ανατολική Ασία προς την Ευρώπη έως και δύο εβδομάδες σε σχέση με τη Διώρυγα του Σουέζ. Σε αυτό το περιβάλλον, η Γροιλανδία αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα.Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανταγωνιστούν μόνες τους τη Ρωσία στην Αρκτική. Η ρωσική ακτογραμμή φτάνει τα 15.000 μίλια και συνοδεύεται από στόλο περίπου 50 παγοθραυστικών, που κινούνται με πυρηνική ενέργεια. Οι ΗΠΑ διαθέτουν μόλις τρία.Εδώ μπαίνει το ΝΑΤΟ. Μαζί με τις ΗΠΑ, η συμμαχία περιλαμβάνει χώρες με άμεση πρόσβαση στην Αρκτική, όπως ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Δανία, η Ισλανδία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Συνολικά, οι σύμμαχοι ελέγχουν πάνω από 100.000 μίλια αρκτικής ακτογραμμής και έναν στόλο παγοθραυστικών που αρχίζει να εξισορροπεί τη ρωσική υπεροχή.Όπως και στην περίπτωση της Αθήνας, η ισχύς δεν προέρχεται από ένα απομονωμένο νησί, αλλά από το δίκτυο των συμμαχιών. Η Ιστορία δείχνει ότι η ωμή δύναμη μπορεί να αποφέρει πρόσκαιρα κέρδη, αλλά η μακροχρόνια ισχύς χτίζεται με συναίνεση και εμπιστοσύνη.Όπως θα έλεγε και ο Θουκυδίδης, μια μεγάλη δύναμη μπορεί να καταλάβει εδάφη. Μόνο όμως εκείνη που διατηρεί τους συμμάχους της αντέχει στον χρόνο.