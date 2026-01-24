Η επιμονή Τραμπ για τη Γροιλανδία «δείχνει» το τέλος των παραδοσιακών συμμαχιών: Πώς θ' αποφύγει η Ευρώπη να γίνει υποτελής των ΗΠΑ

Όπως φάνηκε στο Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι δεν τον αφορά η ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά επιλεκτικά και μόνο ό,τι αφορά τα δικά του συμφέροντα, όπως στην περίπτωση της Γροιλανδίας