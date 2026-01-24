Οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Ιταλίας υπενθυμίζουν στον Τραμπ τη θυσία των στρατιωτών τους στο Αφγανιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Μπόρις Πιστόριους Αφγανιστάν Ντόναλντ Τραμπ Αντόνιο Ταγιάνι

Οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Ιταλίας υπενθυμίζουν στον Τραμπ τη θυσία των στρατιωτών τους στο Αφγανιστάν

Ο στρατός μας ήταν έτοιμος όταν οι Αμερικανοί ζήτησαν υποστήριξη μας μετά την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση του 2001, επισήμανε ο Μπόρις Πιστόριους

Οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Ιταλίας υπενθυμίζουν στον Τραμπ τη θυσία των στρατιωτών τους στο Αφγανιστάν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους υπεραμύνθηκε σήμερα της αποστολής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr) στο Αφγανιστάν υπενθυμίζοντας το «βαρύ τίμημα» που κατέβαλε η Γερμανία, μετά την αμφισβήτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ του ρόλου των συμμάχων του ΝΑΤΟ σ' αυτή τη χώρα.

«Ο στρατός μας ήταν έτοιμος»


«Ο στρατός μας ήταν έτοιμος όταν οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας ζήτησαν υποστήριξη μετά την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση του 2001», δήλωσε μέσω του καναλιού του υπουργείου του στο WhatsApp.

Η Γερμανία κατέβαλε «βαρύ τίμημα για τη δέσμευση αυτή: 59 στρατιώτες και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια μαχών, επιθέσεων ή δυστυχημάτων», υπενθύμισε ο υπουργός.

«Πολυάριθμοι τραυματίες εξακολουθούν και σήμερα να υποφέρουν από τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες αυτής της περιόδου», σύμφωνα με τον Πιστόριους.

«Τους το υπόσχομαι: θα τιμάμε τη δέσμευσή και το θάρρος των στρατιωτών μας στο Αφγανιστάν, όποιες κι αν είναι οι επικρίσεις», τόνισε.

«Δεν θέλουμε να δεχθούμε επιφανειακές και εσφαλμένες αναλύσεις»

Εξάλλου, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας ανήρτησε σήμερα στο X μήνυμα για να αποτίσει φόρο τιμής «στους 53 ιταλούς στρατιωτικούς» που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν.

«Ας αποτίσουμε φόρο τιμής στους 53 ιταλούς στρατιωτικούς που έπεσαν στη διάρκεια της αποστολής στο Αφγανιστάν. Και ας αποτίσουμε επίσης φόρο τιμής στους 723 στρατιωτικούς που τραυματίσθηκαν στο Αφγανιστάν και ακόμα σε όλους τους Ιταλούς που συμμετείχαν στην αποστολή», έγραψε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Κλείσιμο

«Σε ό,τι αφορά τη δέσμευση της Ιταλίας, των ένοπλων δυνάμεών της στις αποστολές, τη γενναιότητά τους, τη θυσία τους, τον διόλου περιθωριακό ρόλο τους, δεν μπρούμε και δεν θέλουμε να δεχθούμε επιφανειακές και εσφαλμένες αναλύσεις. Απ' όποιον κι αν προέρχονται», έγραψε από την πλευρά του στο X ο ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Επικριτικός ο Τραμπ

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξή του προχθές, Πέμπτη, στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε το ρόλο των άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη διάρκεια των 20 ετών που διάρκεσε η σύγκρουση στο Αφγανιστάν, για τους στρατιώτες των οποίων είπε ότι «έμειναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» και διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν τους χρειασθήκαμε ποτέ».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης