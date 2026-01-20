Πράκτορες της ICE στη Μινεσότα έσυραν 56χρονο ημίγυμνο στο χιόνι: «Έλεγα: Θεέ μου, βοήθησέ με, δεν έχω κάνει τίποτα κακό»

από τη Μινεσότα των

περιστατικό

Κλείσιμο

υ

πουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Τον τρόμο που βίωσε περιέγραψε στο Reuters ένας 56χρονος πολίτηςΗΠΑ, μία ημέρα αφότου ομοσπονδιακοί πράκτορες έσπασαν την πόρτα του σπιτιού του με τα όπλα προτεταμένα, του πέρασαν χειροπέδες και τον έσυραν έξω στο χιόνι, φορώντας μόνο ένα σορτς και παντόφλες.Ο 56χρονοςπολιτογραφημένος πολίτης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στο σπίτι του αργότερα την ίδια ημέρα, χωρίς να του δοθεί καμία εξήγηση ή συγγνώμη.«Προσευχόμουν. Έλεγα: Θεέ μου, βοήθησέ με, δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Γιατί μου το κάνουν αυτό; Χωρίς καν τα ρούχα μου», είπε ο Τάο, μέλος της κοινότητας Χμονγκ και γεννημένος στο Λάος, μιλώντας από το σπίτι του, την ώρα που γείτονες βοηθούσαν στην επισκευή της σπασμένης πόρτας.Εικόνες από το περιστατικό, που δείχνουν τον Τάο ελάχιστα ντυμένο, τυλιγμένο με μια κουβέρτα, κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι ομοσπονδιακές Αρχές επιβολής του νόμου υπερβαίνουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της μεταναστευτικής εκστρατείας του προέδρου Τραμπ, η οποία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη περίπου 3.000 πρακτόρων στην περιοχή της Μινεάπολης.Σε δήλωση που δημοσίευσε η οικογένεια, χαρακτήρισε το«περιττό, εξευτελιστικό και βαθιά τραυματικό».Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι οι πράκτορες ερευνούσαν την παρουσία δύο καταδικασμένωνστη συγκεκριμένη διεύθυνση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολίτης των ΗΠΑ που βρισκόταν στο σπίτι αρνήθηκε να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αναγνώριση προσώπου και γι’ αυτό κρατήθηκε προσωρινά.«Ταίριαζε με την περιγραφή των στόχων. Όπως σε κάθε επιχείρηση επιβολής του νόμου, είναι τυπική διαδικασία να κρατούνται όλοι οι παρόντες για την ασφάλεια του κοινού και των αστυνομικών», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του υπουργείου, Τρίσια ΜακΛάφλιν.Παράλληλα, τοέδωσε στη δημοσιότητα αφίσες καταζητούμενων που παραμένουν ασύλληπτοι, τους οποίους περιγράφει ως «παράνομους αλλοδαπούς με ποινικό μητρώο» από το Λάος και εις βάρος τους εκκρεμούνΣύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, ένας από τους δύο καταζητούμενους είχε παλαιότερα διαμείνει στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά είχε αποχωρήσει, καθώς ήταν πρώην σύζυγος μέλους της οικογένειας Τάο.Την ίδια ώρα, ομοσπονδιακή δικαστής στη Μινεσότα εξέδωσε την Παρασκευή προσωρινή διαταγή που μπλοκάρει ορισμένες επιθετικές τακτικές της κυβέρνησης Τραμπ, εκτιμώντας ότι αυτές θα μπορούσαν να «αποθαρρύνουν» απλούς πολίτες από τη συμμετοχή σε συνταγματικά κατοχυρωμένες διαμαρτυρίες. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ασκήσει έφεση.Ο Τάο δήλωσε ότι οι γονείς του τον έφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1974, όταν ήταν τεσσάρων ετών, και ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 1991. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, φοβήθηκε πως θα απελαθεί στο Λάος, χώρα στην οποία, όπως είπε, δεν έχει πλέον συγγενείς.