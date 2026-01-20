Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι και τις 29 Μαρτίου

Ο γερμανικός όμιλος αποφεύγει τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ, ενώ η Austrian Airlines διακόπτει τα δρομολόγια προς την ιρανική πρωτεύουσα τουλάχιστον έως τις 16 Φεβρουαρίου