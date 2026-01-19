Δύο νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε δημαρχείο της Τσεχίας
ΚΟΣΜΟΣ
Πυροβολισμοί Τσεχία Δημαρχείο Αστυνομία

Δύο νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε δημαρχείο της Τσεχίας

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ο δράστης της επίθεσης - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Δύο νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε δημαρχείο της Τσεχίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, μεταξύ τους και ένας αστυνομικός, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (19/1) στο δημαρχείο της Χρίμπσκα, στην Τσεχία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται μία γυναίκα και ο δράστης της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές το κίνητρο της επίθεσης.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης