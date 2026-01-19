Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Δύο νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε δημαρχείο της Τσεχίας
Δύο νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε δημαρχείο της Τσεχίας
Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ο δράστης της επίθεσης - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός
Δύο νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, μεταξύ τους και ένας αστυνομικός, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (19/1) στο δημαρχείο της Χρίμπσκα, στην Τσεχία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται μία γυναίκα και ο δράστης της επίθεσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται μία γυναίκα και ο δράστης της επίθεσης.
Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές το κίνητρο της επίθεσης.
One killed, four others injured in Czech Republic shooting; shooter dead— Hindustan Times (@htTweets) January 19, 2026
Stay updated with all the stories that matter — download the Hindustan Times apphttps://t.co/njPPQ0KcoY
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα