Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Μεξικό: Αστυνομία και στρατός συνέλλαβαν έναν από τους 10 πιο καταζητούμενους του FBI
Μεξικό: Αστυνομία και στρατός συνέλλαβαν έναν από τους 10 πιο καταζητούμενους του FBI
Το FBI προσέφερε αμοιβή 250.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του
Ένας από τους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγόδικους της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), κατηγορούμενος για τη δολοφονία νεαρής στις ΗΠΑ το 2016, συνελήφθη από μεξικανούς στρατιωτικούς και αστυνομικούς, ανακοίνωσαν οι αρχές των δυο χωρών χθες Σάββατο.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο του FBI, που επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, πρόκειται για τον Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο, 27 ετών, υπήκοο των ΗΠΑ, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Τσουκ Κουάν «Σάντι» Λεΐ Λάγια, νεαρή αμερικανίδα με καταγωγή από το Βιετνάμ, με την οποία εργάζονταν μαζί για κάποιο διάστημα σε εστιατόριο στη Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα.
Το FBI προσέφερε αμοιβή 250.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.
Ο νεαρός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol και «ένταλμα σύλληψης με σκοπό την έκδοσή του», κατηγορείται «για φόνο πρώτου βαθμού, ένοπλη ληστεία, κλοπή αυτοκινήτου και απαγωγή», εξήγησε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό Ρόναλντ Τζόνσον εξήρε μέσω X τη σύλληψη, η οποία κατ’ αυτόν «αντανακλά τα αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών» των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
Μετά τη σύλληψή του στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά), ο Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο προσήχθη ενώπιον της εισαγγελίας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε σύντομη σχέση με το θύμα, 23 ετών, και είχε δανειστεί από τη νεαρή χρήματα.
Της είχε δώσει ραντεβού, υποτίθεται για αποπληρώσει το χρέος του--αλλά αντί γι’ αυτό, την απήγαγε, την ανάγκασε να κάνει ανάληψη από αυτόματο μηχάνημα τραπεζικών συναλλαγών και του δώσει τις οικονομίες της, κατόπιν την οδήγησε σε δασική έκταση, τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι και πέταξε το πτώμα της σε φαράγγι.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο του FBI, που επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, πρόκειται για τον Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο, 27 ετών, υπήκοο των ΗΠΑ, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Τσουκ Κουάν «Σάντι» Λεΐ Λάγια, νεαρή αμερικανίδα με καταγωγή από το Βιετνάμ, με την οποία εργάζονταν μαζί για κάποιο διάστημα σε εστιατόριο στη Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα.
Το FBI προσέφερε αμοιβή 250.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.
Ο νεαρός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol και «ένταλμα σύλληψης με σκοπό την έκδοσή του», κατηγορείται «για φόνο πρώτου βαθμού, ένοπλη ληστεία, κλοπή αυτοκινήτου και απαγωγή», εξήγησε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό Ρόναλντ Τζόνσον εξήρε μέσω X τη σύλληψη, η οποία κατ’ αυτόν «αντανακλά τα αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών» των κυβερνήσεων των δυο χωρών.
Μετά τη σύλληψή του στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά), ο Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο προσήχθη ενώπιον της εισαγγελίας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε σύντομη σχέση με το θύμα, 23 ετών, και είχε δανειστεί από τη νεαρή χρήματα.
Της είχε δώσει ραντεβού, υποτίθεται για αποπληρώσει το χρέος του--αλλά αντί γι’ αυτό, την απήγαγε, την ανάγκασε να κάνει ανάληψη από αυτόματο μηχάνημα τραπεζικών συναλλαγών και του δώσει τις οικονομίες της, κατόπιν την οδήγησε σε δασική έκταση, τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι και πέταξε το πτώμα της σε φαράγγι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα