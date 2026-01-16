Οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και οι σιωπηρές διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων για να βρουν πώς θα αντιδράσουν
Το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να επιμείνει στην απόκτηση της Γροιλανδίας έχει προκαλέσει ανησυχία και έχει ανοίξει, έστω και ανεπίσημα, τη συζήτηση για εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης
Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για χρήση ακόμη και στρατιωτικής ισχύος με στόχο τη Γροιλανδία έχουν οδηγήσει Ευρωπαίους αξιωματούχους σε σιωπηρές συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαν να απαντήσουν, χωρίς να οδηγηθούν σε ανοιχτή ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με το Politico, η προοπτική μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκών δυνάμεων θεωρείται από διπλωματικούς κύκλους εξαιρετικά απίθανη. Ωστόσο, το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να επιμείνει στην απόκτηση της Γροιλανδίας έχει προκαλέσει ανησυχία και έχει ανοίξει, έστω και ανεπίσημα, τη συζήτηση για εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης.
Στο επίκεντρο αυτών των προβληματισμών βρίσκεται το εκτεταμένο δίκτυο αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ευρώπη, το οποίο χρησιμοποιείται για την προβολή αμερικανικής ισχύος, κυρίως στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θέτουν το ερώτημα κατά πόσο θα έπρεπε να συνεχιστεί η πλήρης στήριξη προς τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, όπως η Δανία.
Το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο και αποφεύγεται να τεθεί δημόσια σε ευρωπαϊκά ή νατοϊκά φόρα. Παρ’ όλα αυτά, Ευρωπαίοι διπλωμάτες επιβεβαιώνουν ότι γίνονται ιδιωτικές συζητήσεις για πιθανούς τρόπους άσκησης πίεσης προς την Ουάσινγκτον, εφόσον δεν υπάρξει συμβιβασμός.
Πέρα από το στρατιωτικό σκέλος, η Ευρώπη διαθέτει και οικονομικά εργαλεία. Οι ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και επενδύουν σημαντικά ποσά στην αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων. Κάποιοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό πίεσης, αν και αναγνωρίζουν ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση των διατλαντικών σχέσεων.
Η πιο ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέχρι στιγμής προήλθε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε προσβολή της κυριαρχίας ευρωπαϊκού κράτους θα είχε σοβαρές και πρωτοφανείς συνέπειες, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Γαλλίας προς τη Δανία.
Την ίδια ώρα, η Δανία και η Γροιλανδία βρίσκονται σε επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Ωστόσο, Δανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι οι διαφωνίες με την πλευρά Τραμπ παραμένουν ουσιαστικές.
Στο παρασκήνιο εξετάζονται πιο ήπιες επιλογές, όπως καθυστερητικές τακτικές, πολιτικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, συμβολικές στρατιωτικές κινήσεις στη Γροιλανδία ή ενίσχυση της επικοινωνιακής παρουσίας της Ευρώπης.
Παράλληλα, πολλοί Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Τραμπ θα έθετε σε κίνδυνο τη στήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, την οποία θεωρούν κρίσιμη για την αποτροπή νέας ρωσικής επιθετικότητας. Για τον λόγο αυτό, αρκετές κυβερνήσεις επιλέγουν προς το παρόν την προσεκτική διαχείριση της κρίσης.
Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, η διατλαντική σχέση βρίσκεται ήδη σε φάση βαθιάς αλλαγής και δύσκολα θα επιστρέψει στο προηγούμενο πλαίσιο, ανεξαρτήτως της έκβασης της υπόθεσης της Γροιλανδίας.
