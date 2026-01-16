Οικογένειες Βρετανών στέλνουν το TikTok στα δικαστήρια για τους θανάτους των παιδιών τους από επικίνδυνα challenges

Οι οικογένειες συνδέουν τους θανάτους των παιδιών τους με το επικίνδυνο «blackout challenge», το οποίο έχει απαγορευτεί στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

blackout challenge», ένα επικίνδυνο εγχείρημα που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες και έχει απαγορευτεί από τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του



Οι γονείς έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταθέτοντας αγωγή στις



12 έως 14 ετών, που βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά περιστατικά, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Οι οικογένειες εκτιμούν ότι τα παιδιά τους προσπάθησαν να μιμηθούν το συγκεκριμένο «challenge», το οποίο βασίζεται στην προσωρινή διακοπή της αναπνοής, με κίνδυνο σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης ή θανάτου.











Η μητέρα του Νόα ανέφερε ότι, ελέγχοντας το κινητό του, αναζητούσε μηνύματα από το σχολείο ή ενδείξεις εκφοβισμού, χωρίς να σκεφτεί αρχικά να εξετάσει το περιεχόμενο που είχε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ακολούθησαν ακόμη τρία παρόμοια περιστατικά. Ο 14χρονος Τζουλς βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη μητέρα του, Έλεν Ρουμ, περίπου μία ώρα αφότου είχε αποχαιρετήσει φίλους του που έφυγαν γελώντας από το σπίτι. Ο 12χρονος Άρτσι επρόκειτο να πάει σινεμά με τη μητέρα του, Χόλι Ντανς, όμως αντ’ αυτού εκείνη κάλεσε το 999, σε μια κλήση διάρκειας τεσσάρων λεπτών και 23 δευτερολέπτων. Ο Άρτσι παρέμεινε για τέσσερις μήνες σε μηχανική υποστήριξη πριν καταλήξει.



Το πέμπτο παιδί, ο 13χρονος Άιζακ, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη μητέρα του, Λίζα Κένεβαν, η οποία επιχείρησε επίσης να τον επαναφέρει. Όταν η αστυνομία κατέσχεσε τις ηλεκτρονικές του συσκευές, εντόπισε βίντεο που φαίνεται να είχαν καταγραφεί μέσω TikTok, χωρίς να έχουν αναρτηθεί, στα οποία ο Άιζακ δείχνει τον λαιμό του και γελά.



Οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά τους ήρθαν σε επαφή με το «blackout challenge» μέσω TikTok, αν και, όπως αναφέρουν, δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία. Από την πλευρά της, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τα δεδομένα σχετικά με το περιεχόμενο που παρακολουθούσαν τα παιδιά ενδέχεται να έχουν διαγραφεί, στο πλαίσιο των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.



Το TikTok έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο challenge δεν αποτέλεσε ποτέ τάση στην πλατφόρμα του και ότι έχει απαγορευτεί από το 2020. Παράλληλα, τονίζει ότι αφαιρεί το 99% του περιεχομένου που παραβιάζει τους κανόνες του πριν ακόμη αυτό καταγγελθεί.



Η πρώτη ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Εκεί, το TikTok αναμένεται να ζητήσει την απόρριψη της αγωγής, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει κατατεθεί σε λάθος δικαιοδοσία, καθώς τα περιστατικά σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Οι οικογένειες δηλώνουν ότι ο αγώνας τους για να μάθουν τι ακριβώς συνέβη έχει «παγώσει» τη διαδικασία του πένθους. Όπως αναφέρουν, η αβεβαιότητα γύρω από τις συνθήκες θανάτου των παιδιών τους καθιστά αδύνατη την ψυχική αποφόρτιση και την αποδοχή της απώλειας.



Σε δήλωσή του προς το Sky News, το TikTok εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες, επαναλαμβάνοντας ότι απαγορεύει αυστηρά οποιοδήποτε περιεχόμενο που προωθεί ή ενθαρρύνει επικίνδυνες συμπεριφορές και ότι διαθέτει συστήματα ανίχνευσης και ειδικές ομάδες για την άμεση αφαίρεσή του.



Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να κρίνει εάν και σε ποιο βαθμό η πλατφόρμα φέρει ευθύνη για την έκθεση ανηλίκων σε επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις.