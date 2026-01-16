Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης στην Ισπανία: Χρησιμοποιούσε νεαρούς κολυμβητές, 30 συλλήψεις
Κατασχέθηκαν σχεδόν 2,5 τόνοι κοκαΐνη - Πώς δρούσε το κύκλωμα με τη μέθοδο της «μαϊμούς»
Τη σύλληψη 30 ατόμων και την κατάσχεση σχεδόν 2,5 τόνων κοκαΐνης ανακοίνωσε η ισπανική αστυνομία μετά την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που εισήγαγε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην Ισπανία από την Κολομβία, αξιοποιώντας ομάδες νεαρών κολυμβητών για τη μεταφορά των φορτίων σε εν κινήσει πλοία.
Η πολύμηνη έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν αστυνομικοί εντόπισαν 88 κιλά κοκαΐνης σε όχημα στη νότια ισπανική πόλη Μίχας. Το εύρημα οδήγησε τις αρχές στην αποκάλυψη τριών εγκληματικών ομάδων, ανάμεσά τους και ένα Βαλκανικό καρτέλ, οι οποίες συνεργάζονταν για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης από την Κολομβία προς την Ισπανία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα κυκλώματα χρησιμοποιούσαν τη λεγόμενη μέθοδο της «μαϊμούς» για να τοποθετούν τα ναρκωτικά σε θαλάσσια κοντέινερ που μεταφέρονταν με φορτηγά πλοία.
Η πρακτική αυτή βασιζόταν στη χρήση νεαρών από φτωχά κοινωνικά στρώματα, άριστων κολυμβητών, οι οποίοι πλησίαζαν τα πλοία εν πλω και έκρυβαν τα ναρκωτικά στα κοντέινερ ενώ αυτά βρίσκονταν ακόμη στη θάλασσα.
Στη συνέχεια, μέλη της ίδιας οργάνωσης ταξίδευαν στην Ισπανία και επιχειρούσαν να ανακτήσουν τα φορτία, αναχαιτίζοντας τα πλοία πριν αυτά φτάσουν στο Στενό του Γιβραλτάρ.
Λίγο αργότερα, πλοίο που διέπλεε στα χωρικά ύδατα της Πορτογαλία ανέφερε την παρουσία ένοπλων λαθρεπιβατών. Παρά την κινητοποίηση των αρχών, οι δράστες κατάφεραν να ξεφορτώσουν δέματα κοκαΐνης που είχαν κρυφτεί σε κοντέινερ και να τα παραδώσουν σε συνεργούς τους, πριν διαφύγουν.
Το φθινόπωρο του περασμένου έτους, οι αρχές εντόπισαν ακόμη πέντε άνδρες – τρεις Κολομβιανούς και δύο μέλη του βαλκανικού καρτέλ που διέμεναν στην Ισπανία – οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ταχύπλοα σκάφη και τη μέθοδο «drop-off» για τη συλλογή των φορτίων κοκαΐνης.
Η έρευνα της ισπανικής αστυνομίας συνεχίζεται, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο είχε τη δυνατότητα να διακινεί ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών προς την ευρωπαϊκή αγορά.
Η μέθοδος της «μαϊμούς» και οι νεαροί κολυμβητές
Αποτροπή μεταφοράς 1,4 τόνου κοκαΐνηςΜία από τις απόπειρες αποκαλύφθηκε στα μέσα του περασμένου έτους, όταν πλοίο με προορισμό το λιμάνι της Κάδιθ ενημέρωσε τις υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης ότι εντόπισε λαθρεπιβάτες στο κατάστρωμά του. Ο έλεγχος οδήγησε στην κατάσχεση κοντέινερ στο οποίο είχαν κρυφτεί περίπου 1,4 τόνοι κοκαΐνης. Οι λαθρεπιβάτες, τρεις άνδρες επιφορτισμένοι με την ανάκτηση των ναρκωτικών, κατάφεραν να διαφύγουν.
