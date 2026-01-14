Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Φωτιά σε εστιατόριο της Μαδρίτης από πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου
Το περιστατικό στη Μαδρίτη σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, χωρίς να υπάρξουν θύματα
Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά το βράδυ του Σαββάτου σε ένα εστιατόριο της Μαδρίτης, χωρίς να υπάρξουν θύματα, μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο τους ιδιοκτήτες του καταστήματος.
«Το περασμένο Σάββατο, φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα καταστήματα του GLH Singular Restaurants», έγραψε σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη στο AFP ο όμιλος GLH, στον οποίο ανήκει το εστιατόριο Fanatico, που βρίσκεται στη διάσημη λεωφόρο Castellana, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.
«Μόλις εκδηλώθηκε η φωτιά έγινε αντιληπτή (από το προσωπικό) και τέθηκε υπό έλεγχο σε περίπου 8 δευτερόλεπτα με τη βοήθεια πυροσβεστήρων, χωρίς να επεκταθεί και η εστία παρέμεινε υπό έλεγχο», συνεχίζει το δελτίο Τύπου, το οποίο διευκρινίζει ότι «δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες ούτε δομικές ζημιές στο κτίριο».
Σε ένα βίντεο που πρόβαλαν ισπανικά ΜΜΕ καταγράφεται το περιστατικό που σημειώθηκε σε αυτό το κατάστημα, γνωστό για τις ψυχαγωγικές παραστάσεις του κατά τη διάρκεια των γευμάτων, με θέμα το τσίρκο.
Στα πλάνα διακρίνεται μια κουρτίνα να παίρνει φωτιά τη στιγμή που πελάτες του εστιατορίου κρατούν πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου και τα κραδαίνουν στον ρυθμό της μουσικής, την ώρα που χορεύτριες παρουσιάζουν ένα σόου πάνω στο μπαρ.
Ένας σερβιτόρος αρπάζει πολύ γρήγορα έναν πυροσβεστήρα για να σβήσει τη φωτιά.
«Η GLH Singular Restaurants αποφάσισε να απαγορεύσει οριστικά τη χρήση των καπνογόνων και κάθε πυροτεχνικού μηχανισμού στο σύνολο των εγκαταστάσεών της, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την ασφάλεια των πελατών και εργαζομένων της», προστίθεται στο δελτίο Τύπου.
Αυτό το περιστατικό έλαβε χώρα προτού συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του χιονοδρομικού θέρετρου Κραν Μοντανά, με 40 νεκρούς, στην πλειονότητά τους ήταν έφηβοι και νέοι και 116 τραυματίες.
