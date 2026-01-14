Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Γιατί η Gen Z επιστρέφει στη θρησκεία, τι δείχνει νέα έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο
Σχεδόν το τριπλάσιο ποσοστό νέων 18-25 ετών δηλώνει σήμερα ότι πιστεύει στο Θεό σε σύγκριση με έρευνα του 2021 -
Μια απρόσμενη μεταστροφή στη στάση των νέων απέναντι στη θρησκεία καταγράφουν πρόσφατες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με μελέτες των οργανισμών YouGov και Bible Society, που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026, η Generation Z – όσοι δηλαδή γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012 - εμφανίζει αυξημένα ποσοστά πίστης στον Θεό και μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκκλησιαστική ζωή, εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με τη μακροχρόνια τάση απομάκρυνσης των νέων από τη θρησκεία.
Η Generation Z μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων - την πανδημία, την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, την αύξηση του κόστους ζωής και τη γεωπολιτική αστάθεια - γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα αβεβαιότητας και άγχους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η θρησκευτική πίστη φαίνεται να λειτουργεί για αρκετούς νέους ως πηγή ηθικού προσανατολισμού και εσωτερικής συνοχής, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς.
Παρότι οι νέοι είναι περισσότερο συνδεδεμένοι από ποτέ μέσω των social media, πολλοί δηλώνουν έντονα συναισθήματα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης.
Τα ευρήματα, τα οποία παρουσιάζει το sigmalive.com, κάνουν λόγο για μια «σιωπηλή αναβίωση» της θρησκευτικότητας, η οποία φαίνεται να αιφνιδιάζει τόσο τους κοινωνικούς αναλυτές όσο και τους ίδιους τους θρησκευτικούς οργανισμούς.
Gen Z is picking up the cross.— Trad West (@trad_west_) January 9, 2026
According to new YouGov data, belief in Jesus among 18–24 year-olds has surged from just 16% in 2021 to nearly 40–45% in 2025.
Church attendance is climbing too, with reports showing a 56% increase in UK adults regularly attending services… https://t.co/6jxRhRKRzU pic.twitter.com/cQdCwux8Y1
Τριπλασιασμός της πίστης στους νέους 18–24 ετώνΣύμφωνα με τα στοιχεία, το 45% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι πιστεύει στον Θεό, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το 16% που είχε καταγραφεί το 2021.
Παράλληλα, σημαντική είναι και η αύξηση στη συμμετοχή σε εκκλησιαστικές ακολουθίες: η μηνιαία παρουσία στην εκκλησία αυξήθηκε από 4% το 2018 σε 16% στις αρχές του 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο σε σύγκριση με όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες.
Gen Z belief in God has tripled in the UK within 3 and a half years.— Minister Rikki Doolan (@realrikkidoolan) January 2, 2026
Revival is coming. pic.twitter.com/uwx0k6iNkh
Αναζήτηση σταθερότητας σε περίοδο διαδοχικών κρίσεωνΟι ερευνητές αποδίδουν τη μεταστροφή αυτή, σε μεγάλο βαθμό, στην ανάγκη των νέων για νόημα, σταθερότητα και ψυχολογική ασφάλεια.
Ψηφιακή κόπωση και ανάγκη για πραγματικές σχέσειςΈνας ακόμη παράγοντας, που αναδεικνύεται είναι η κόπωση από τη διαρκή ψηφιακή παρουσία.
Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες λειτουργούν, σύμφωνα με τη μελέτη, ως χώροι φυσικής συνάντησης και κοινωνικοποίησης, όπου η ανθρώπινη επαφή δεν περνά μέσα από οθόνες και αλγορίθμους.
Πλατφόρμες, όπως το TikTok και το Instagram, λειτουργούν συχνά ως το πρώτο σημείο επαφής των νέων με θρησκευτικά μηνύματα, μέσα από σύντομα βίντεο, προσωπικές μαρτυρίες και διαδικτυακές συζητήσεις.
Για αρκετούς, αυτή η αρχική ψηφιακή επαφή οδηγεί τελικά σε φυσική παρουσία σε τοπικές εκκλησίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκφράζεται αυξημένο ενδιαφέρον για παραδόσεις όπως ο Καθολικισμός και ο Πεντηκοστιανισμός, οι οποίες θεωρούνται από τους ίδιους πιο σαφείς και συνεκτικές.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η μηνιαία εκκλησιαστική παρουσία σε αυτή την ομάδα αυξήθηκε από 4% το 2018 σε 21% το 2025, εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί χαμηλότερης θρησκευτικότητας των νεαρών ανδρών.
Το 62% δηλώνει ότι αυτοπροσδιορίζεται ως «πνευματικό άτομο» έναντι 35% των ατόμων άνω των 65 ετών.
Είτε πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο είτε για βαθύτερη κοινωνική μεταβολή, η τάση αυτή ήδη συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου θρησκευτικού τοπίου, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο ρόλος των social media στην πρώτη επαφή με τη θρησκείαΠαράδοξο ρόλο στη διαδικασία αυτή φαίνεται να παίζουν και τα ίδια τα social media.
Στροφή σε πιο παραδοσιακές μορφές πίστηςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλοί νέοι δεν στρέφονται σε μια χαλαρή ή «πολιτισμική» εκδοχή του χριστιανισμού, αλλά αναζητούν πιο δομημένες και απαιτητικές μορφές πίστης.
Έντονη άνοδος στους νέους άνδρεςΗ αύξηση της θρησκευτικής συμμετοχής είναι ιδιαίτερα εμφανής στους νέους άνδρες.
Παροδική τάση ή βαθύτερη αλλαγή;Αν και ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι η επιστροφή στη θρησκεία μπορεί να αποτελεί μια προσωρινή αντίδραση στις πρόσφατες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Generation Z είναι σήμερα η πιο πνευματικά ανοιχτή γενιά.
