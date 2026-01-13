Το BBC θα ζητήσει από αμερικανικό δικαστήριο την απόρριψη της αγωγής Τραμπ ύψους 10 δισ. δολαρίων
Την απόρριψη της αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει εναντίον του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να ζητήσει το BBC από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν πρόσφατα.
Η αγωγή είχε ασκηθεί από τον Τραμπ στα τέλη του 2025 και αφορά ντοκιμαντέρ του BBC, στο οποίο είχε γίνει επεξεργασία αποσπασμάτων από ομιλία του τον Ιανουάριο του 2021, λίγο πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, την ώρα που το Κογκρέσο επικύρωνε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του Τραμπ, το πρόγραμμα συνέδεσε δύο διαφορετικά σημεία της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, δημιουργώντας την εντύπωση ότι είχε καλέσει ευθέως τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος διεκδικεί αποζημίωση «όχι μικρότερη των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων» για καθεμία από τις δύο κατηγορίες που στρέφονται κατά του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, οι οποίες αφορούν συκοφαντική δυσφήμηση και παραβίαση του νόμου της Φλόριντα περί παραπλανητικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act).
Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν χθες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι και τα οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δικηγόροι του BBC δηλώνουν ότι θα ζητήσουν «την απόρριψη της αγωγής», υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο δεν έχει «προσωπική δικαιοδοσία» επί της υπόθεσης.
Στα ίδια έγγραφα, η νομική ομάδα του BBC τονίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα μπορέσει να αποδείξει» πως το επίμαχο ντοκιμαντέρ —το οποίο προβλήθηκε πριν από τις εκλογές του 2024, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες— του προκάλεσε οποιαδήποτε «αποδείξιμη ζημία».
