Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του BBC ζητώντας του αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση χθες Δευτέρα εναντίον του BBC , του δημόσιου δικτύου ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Βρετανίας, απαιτώντας αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξαιτίας της μετάδοσης μονταρισμένων αποσπασμάτων ομιλίας του την 6η Ιανουαρίου 2021, προτού έξαλλοι οπαδοί του επιτεθούν στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, περιλαμβάνει μία κατηγορία για συκοφαντική δυσφήμιση και μία για παραβίαση της νομοθεσίας της Φλόριντα περί εμπορικών πρακτικών. Η νομική ομάδα του Τραμπ ζητά αποζημίωση ύψους πέντε δισ. δολαρίων για κάθε κατηγορία, συνολικά δέκα δισ. δολάρια.Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανοίγει έτσι, για πρώτη φορά, διεθνές μέτωπο στη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη εναντίον του.Ο Τραμπ κατηγόρησε τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας ότι τον δυσφήμισε συνδυάζοντας αποσπάσματα από μια ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου 2021, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος όπου είπε στους υποστηρικτές του να παρελάσουν προς το Καπιτώλιο και ενός άλλου όπου είπε «πολεμήστε σαν κόλαση». Παρέλειψε ένα τμήμα στο οποίο καλούσε σε ειρηνική διαμαρτυρία.Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ , παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος κρίσης και αναγνώρισε ότι η επεξεργασία έδωσε την εσφαλμένη εντύπωση ότι είχε κάνει άμεση έκκληση για βίαιη δράση. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για να μηνυθεί.Το BBC χρηματοδοτείται μέσω υποχρεωτικού τέλους αδειοδότησης για όλους τους τηλεθεατές, κάτι που, σύμφωνα με Βρετανούς δικηγόρους, θα μπορούσε να καταστήσει πολιτικά δύσκολη οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Τραμπ.Η κρίση οδήγησε σε παραιτήσειςΑντιμέτωπο με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην 103χρονη ιστορία του, το BBC δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να αναμεταδώσει το ντοκιμαντέρ σε καμία από τις πλατφόρμες του.

Η διαμάχη για το απόσπασμα, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή ντοκιμαντέρ «Panorama» του BBC λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, πυροδότησε κρίση δημοσίων σχέσεων για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, η οποία οδήγησε στις παραιτήσεις των δύο υψηλόβαθμων αξιωματούχων του.



Οι δικηγόροι του Τραμπ λένε ότι το BBC του προκάλεσε συντριπτική ζημία στη φήμη του και οικονομική ζημία.



Το ντοκιμαντέρ δέχθηκε κριτική μετά τη διαρροή ενός σημειώματος του BBC από έναν εξωτερικό σύμβουλο προτύπων, το οποίο εξέφραζε ανησυχίες για τον τρόπο επεξεργασίας του, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για πολιτική μεροληψία στον δημόσια χρηματοδοτούμενο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.



Το ντοκιμαντέρ δεν μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.