Βρετανός υπουργός καλεί το BBC να μην υποχωρήσει μπροστά στην αγωγή του Τραμπ
Βρετανός υπουργός καλεί το BBC να μην υποχωρήσει μπροστά στην αγωγή του Τραμπ
Το BBC υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη διεκδίκηση του Τραμπ και ότι θα υπεραμυνθεί της θέσης του
Υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι το BBC είχε δίκιο να μην υποχωρήσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε αγωγή κατά του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου για δυσφήμηση σχετικά με επεξεργασμένα αποσπάσματα μιας ομιλίας του που συνδέθηκε με την επίθεση οπαδών του στις 6 Ιανουαρίου 2021 εναντίον του Καπιτωλίου.
Το BBC, το δημόσια χρηματοδοτούμενο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Βρετανίας, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδεχθεί πως έκανε λάθος κρίσης, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη διεκδίκηση του Τραμπ και ότι θα υπεραμυνθεί της θέσης του.
«Ζήτησαν συγγνώμη για ένα ή δύο από τα λάθη που έγιναν στην εκπομπή Panorama, αλλά ήταν επίσης πολύ σαφείς ότι δεν υφίσταται ζήτημα να λογοδοτήσουν στο πλαίσιο των κατηγοριών του κ. Τραμπ για το ευρύτερο ζήτημα αναφορικά με λίβελο ή δυσφήμηση», δήλωσε στο Sky News ο υφυπουργός Υγείας Στίβεν Κίνοκ.
«Έτσι πιστεύω ότι είναι σωστό το BBC να μην υποχωρήσει σ' αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.
Το BBC, το δημόσια χρηματοδοτούμενο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Βρετανίας, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδεχθεί πως έκανε λάθος κρίσης, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη διεκδίκηση του Τραμπ και ότι θα υπεραμυνθεί της θέσης του.
«Ζήτησαν συγγνώμη για ένα ή δύο από τα λάθη που έγιναν στην εκπομπή Panorama, αλλά ήταν επίσης πολύ σαφείς ότι δεν υφίσταται ζήτημα να λογοδοτήσουν στο πλαίσιο των κατηγοριών του κ. Τραμπ για το ευρύτερο ζήτημα αναφορικά με λίβελο ή δυσφήμηση», δήλωσε στο Sky News ο υφυπουργός Υγείας Στίβεν Κίνοκ.
«Έτσι πιστεύω ότι είναι σωστό το BBC να μην υποχωρήσει σ' αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα