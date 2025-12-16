Βρετανός υπουργός καλεί το BBC να μην υποχωρήσει μπροστά στην αγωγή του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ BBC Αγωγή Συκοφαντική δυσφήμιση

Βρετανός υπουργός καλεί το BBC να μην υποχωρήσει μπροστά στην αγωγή του Τραμπ

Το BBC υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη διεκδίκηση του Τραμπ και ότι θα υπεραμυνθεί της θέσης του

Βρετανός υπουργός καλεί το BBC να μην υποχωρήσει μπροστά στην αγωγή του Τραμπ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι το BBC είχε δίκιο να μην υποχωρήσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε αγωγή κατά του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου για δυσφήμηση σχετικά με επεξεργασμένα αποσπάσματα μιας ομιλίας του που συνδέθηκε με την επίθεση οπαδών του στις 6 Ιανουαρίου 2021 εναντίον του Καπιτωλίου.

Το BBC, το δημόσια χρηματοδοτούμενο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Βρετανίας, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδεχθεί πως έκανε λάθος κρίσης, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη διεκδίκηση του Τραμπ και ότι θα υπεραμυνθεί της θέσης του.

«Ζήτησαν συγγνώμη για ένα ή δύο από τα λάθη που έγιναν στην εκπομπή Panorama, αλλά ήταν επίσης πολύ σαφείς ότι δεν υφίσταται ζήτημα να λογοδοτήσουν στο πλαίσιο των κατηγοριών του κ. Τραμπ για το ευρύτερο ζήτημα αναφορικά με λίβελο ή δυσφήμηση», δήλωσε στο Sky News ο υφυπουργός Υγείας Στίβεν Κίνοκ.

«Έτσι πιστεύω ότι είναι σωστό το BBC να μην υποχωρήσει σ' αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ακαταμάχητη double εμπειρία σοκοφρέτας

Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, πιέζουν και μικραίνουν, θα ήθελες να υπάρχουν κάποιες μικρές απολαύσεις που θα μπορείς να τις απολαμβάνεις λίγο περισσότερο, όπως τη νέα ΙΟΝ Σοκοφρέτα Double Choco

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης