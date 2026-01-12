Κλειστό σήμερα το μουσείο του Λούβρου, κατεβαίνει ξανά σε απεργία το προσωπικό
ΚΟΣΜΟΣ
Μουσείο Λούβρου Απεργία Γαλλία Παρίσι

Κλειστό σήμερα το μουσείο του Λούβρου, κατεβαίνει ξανά σε απεργία το προσωπικό

Η γενική συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε το πρωί αποφάσισε την επανάληψη της απεργιακής κινητοποίησης του Δεκεμβρίου

Το μουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα αφού το προσωπικό κατεβαίνει και πάλι σε απεργία με αίτημα την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, έγινε γνωστό από το μουσείο και τα συνδικάτα.

Η γενική συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε το πρωί αποφάσισε την επανάληψη της απεργιακής κινητοποίησης του Δεκεμβρίου κρίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την διεύθυνση του Λούβρου και το υπουργείο Πολιτισμού.

Κατά συνέπεια, το μουσείο δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λούβρου και θα παραμείνει κλειστό για δεύτερη φορά από την έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 15 Δεκεμβρίου.

