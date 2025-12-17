Μερική λειτουργία του Μουσείου του Λούβρου σήμερα μετά τη συνέχιση της απεργίας των εργαζομένων
Το πρωί της Τετάρτης, περίπου 300 εργαζόμενοι, οι οποίοι απεργούν για προβλήματα υποστελέχωσης και υποβάθμισης του κτιρίου του μουσείου, είχαν ψηφίσει για μια δεύτερη ημέρα απεργίας μετά από αυτή της Δευτέρας
Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε πως λειτουργεί σήμερα εν μέρει, παρά τη συνέχιση της απεργίας που ψήφισε το πρωί η γενική συνέλευση των εργαζομένων του.
«Δεν είναι προσβάσιμοι όλοι οι χώροι, όμως το μουσείο ανοίγει και εισέρχονται οι πρώτοι επισκέπτες», ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Λίγο νωρίτερα, περίπου 300 εργαζόμενοι, οι οποίοι απεργούν για προβλήματα υποστελέχωσης και υποβάθμισης του κτιρίου του μουσείου, είχαν ψηφίσει για μια δεύτερη ημέρα απεργίας σήμερα, μετά από αυτή της Δευτέρας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνδικάτων CFDT και CGT, οι εργαζόμενοι του Λούβρου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχισθεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.
«Οι προτάσεις του υπουργείου Πολιτισμού κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.
«Το άνοιγμα του μουσείου καθυστερεί» και το ίδρυμα θα γνωστοποιήσει «μόλις καταστεί δυνατό τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει», διευκρινίζει εξάλλου πινακίδα για τους επισκέπτες που βρήκαν τις πόρτες κλειστές.
