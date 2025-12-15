Το Μουσείο του Λούβρου θα μείνει κλειστό σήμερα, το προσωπικό ψήφισε υπέρ απεργιακής κινητοποίησης

Η κινητοποίηση αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο αυτό που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως