Το Μουσείο του Λούβρου θα μείνει κλειστό σήμερα, το προσωπικό ψήφισε υπέρ απεργιακής κινητοποίησης
Η κινητοποίηση αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο αυτό που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως
Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα σήμερα καθώς το προσωπικό του ψήφισε υπέρ απεργιακής κινητοποίησης, δήλωσαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι στο δίκτυο BFM TV.
Το μουσείο δεν άνοιξε στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα το πρωί όπως συνήθως, καθώς το προσωπικό του είχε γενική συνέλευση για να συζητήσει για απεργιακή κινητοποίηση όσον αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο αυτό που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως.
Η απεργιακή κινητοποίηση, την οποία υποστήριξαν 400 εργαζόμενοι και ανακοινώθηκε από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για το μουσείο, το οποίο αγωνίζεται ακόμη να συνέλθει από την κλοπή τον Οκτώβριο κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ και από πρόσφατα προβλήματα υποδομής, στα οποία περιλαμβάνεται διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.
«Λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, το μουσείο είναι επί του παρόντος κλειστό», αναφέρει στον ιστότοπό του το Μουσείο του Λούβρου.
Περίπου 400 υπάλληλοι του μουσείου, το οποίο δεν άνοιξε τις πόρτες του σήμερα το πρωί, «ψήφισαν την απεργία ομόφωνα», διευκρίνισαν τα συνδικάτα CGT και CFDT ύστερα από γενική συνέλευση του προσωπικού.
Η διεύθυνση του μουσείου ανακοίνωσε ότι θα καταμετρήσει τους υπαλλήλους του μουσείου που δεν απεργούν για να μπορέσει να εξετάσει το ενδεχόμενο για άνοιγμα του μουσείου σήμερα.
Η εργατική δράση, την οποία είχαν ζητήσει τα συνδικάτα CFDT, CGT και Sud, γίνεται μετά τις όπως χαρακτήρισαν «ολοένα και περισσότερο υποβαθμισμένες εργασιακές συνθήκες» και ανεπαρκή στελέχωση. Στην ανακοίνωσή τους για την απεργία, τα συνδικάτα σημειώνουν ότι οι υπάλληλοι υφίστανται «έναν διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας» και «αντιφατικές οδηγίες» που τους εμποδίζουν να ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους.
Τα συνδικάτα ζητούν μεταξύ άλλων την πρόσληψη περισσότερου μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και στις υπηρεσίες επισκεπτών και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Τα συνδικάτα αντιτίθενται επίσης σε αύξηση 45% της τιμής του εισιτηρίου από τα μέσα Ιανουαρίου για τους τουρίστες που δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ. Η αύξηση αυτή αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ανακαινίσεων.
Το Μουσείο του Λούβρου υποδέχεται ημερησίως περίπου 30.000 επισκέπτες.
