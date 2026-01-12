ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση με drones

H επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις υποδομών και κτίριο διαμερισμάτων, όπως ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σέρχιι Λίσακ

Περίπου 35.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού ύστερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία ηλεκτροδότησης DTEK, κάνοντας λόγο για σοβαρή ζημιά.

«Η αποκατάσταση της τροφοδοσίας θα χρειαστεί χρόνο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην πόλη της Οδησσού, η επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις υποδομών και κτίριο διαμερισμάτων, όπως ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σέρχιι Λίσακ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Λόγω των σφοδρών αεροπορικών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες, ουσιαστικά δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα Κίεβο, στο Ντνίπρο, την Οδησσό και άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν προβλήματα στη θέρμανση και την υδροδότηση. Παράλληλα, επικρατούν συνθήκες παγετού, με τις θερμοκρασίες τη νύχτα να πέφτουν στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι αναχαίτισε 135 από τα 156 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν τη νύχτα, σε μια σχετικά μικρότερης κλίμακας επίθεση συγκριτικά με εκείνες των τελευταίων εβδομάδων. Ωστόσο χτυπήθηκαν 18 σημεία, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

