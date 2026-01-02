Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο αρνείται ότι η επίθεση με τους 27 νεκρούς στην Χερσώνα έγινε από τις ουκρανικές δυνάμεις
Το Κρεμλίνο ετοιμάζει προβοκάτσια με θύματα αμάχους προειδοποιούν οι ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών

Το Κίεβο πλήττει αποκλειστικά «στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, αφού η Μόσχα κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκότωσαν 27 πολίτες σε επίθεση με drones κατά καφέ και ξενοδοχείου στην κατεχόμενη ζώνη της Χερσώνας στην νότια Ουκρανία.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας σέβονται τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πλήττουν αποκλειστικά εχθρικούς στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του γενικού στρατιωτικού επιτελείου της Ουκρανίας Ντμίτρο Λιχόβι.



Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας (FISU) προειδοποιεί ότι είναι πιθανόν ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζει αιματηρή προβοκάτσια κατά την διάρκεια των ρωσικών ορθόδοξων Χριστουγέννων με μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού επενδύοντας στο σενάριο «μαζικοί φόνοι πολιτών από τις ουκρανικές δυνάμεις» στο πλαίσιο της γνωστής τακτικής των πλαστής σημαίας στημένων επιχειρήσεων.

Ο στόχος μπορεί να είναι τόπος λατρείας ή στόχος συμβολικής σημασίας στην Ρωσία ή σε κατεχόμενες από την Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας.



Για να κατασκευάσει «αποδεικτικά στοιχεία», το Κρεμλίνο σχεδιάζει να μεταφέρει συντρίμμια από δυτικής κατασκευής drones από την γραμμή του μετώπου.

Στόχος είναι ξεκάθαρα ο εκτροχιασμός των ειρηνευτικών συνομιλιών, προειδοποιούν οι ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών.
