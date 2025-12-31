Ο στρατός των ΗΠΑ βύθισε τρία πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ναρκωτικά

Ο στρατός των ΗΠΑ βύθισε τρία πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά

Όσοι επέβαιναν στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν, ενώ οι ναρκέμποροι στα άλλα δύο σκάφη πήδηξαν στη θάλασσα

Ο στρατός των ΗΠΑ βύθισε τρία πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα, σε διεθνή ύδατα, εναντίον τριών σκαφών που πιστεύεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά, ανακοίνωσε απόψε η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

Τα πλοία είχαν σχηματίσει νηοπομπή, ανέφερε ο στρατός.

«Οι ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν με την πρώτη εμπλοκή. Οι υπόλοιποι ναρκοτρομοκράτες εγκατέλειψαν τα δύο άλλα σκάφη, πηδώντας στη θάλασσα και απομακρύνθηκαν προτού τα επόμενα πλήγματα να βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» ανέφερε η Νότια Διοίκηση σε ανάρτηση στην πλατφόρμα.

