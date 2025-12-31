«Πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας» τόνισε ο Μακρόν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τον γαλλικό λαό
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Γαλλία

«Πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας» τόνισε ο Μακρόν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τον γαλλικό λαό

«Πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας» τόνισε ο Μακρόν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τον γαλλικό λαό
Ο Εμάνουελ Μακρόν στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προέδρου της Γαλλίας προς τους πολίτες της χώρας επισήμανε τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η Γαλλία κρατάει».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι το 2026 θα είναι «μία χρήσιμη χρόνια» και ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως το 2027 επαγρυπνώντας οι προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τότε να πραγματοποιηθούν «χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση».


Καταλήγοντας ο Γάλλος πρόεδρος ευχήθηκε για το 2026 η Γαλλία να παραμείνει ενωμένη «διότι η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο».

Ευχήθηκε επίσης «δύναμη και ανεξαρτησία» επισημαίνοντας πως «σε μία περίοδο που το δίκαιο του ισχυροτέρου τείνει να επικρατήσει και η Ευρώπη δέχεται χτυπήματα από παντού, θα πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας».

