«Πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας» τόνισε ο Μακρόν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τον γαλλικό λαό
Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι το 2026 θα είναι «μία χρήσιμη χρόνια» και ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως το 2027
Ο Εμάνουελ Μακρόν στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προέδρου της Γαλλίας προς τους πολίτες της χώρας επισήμανε τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η Γαλλία κρατάει».
Sa sainteté, le Président Emmanuel Macron vous présente ses vœux pour 2026.— L’autochtone (@Autokhthon) December 31, 2025
Bonne année à tous, pleine de courage ! pic.twitter.com/hDRVp85PD2
