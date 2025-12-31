«Πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας» τόνισε ο Μακρόν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τον γαλλικό λαό

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι το 2026 θα είναι «μία χρήσιμη χρόνια» και ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως το 2027