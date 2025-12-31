Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Πρωτοχρονιά με σεισμό 6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της ανατολικής επαρχίας Νόντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χλμ, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
[🚨] Earthquake Final Data: A magnitude 5.7 #earthquake #地震 with an intensity of 4 has occured 岩手県沖 (Off the coast of Iwate Prefecture) with a depth of 50km at 12/31 23:26 JST. #japan pic.twitter.com/owafwzKUAk— Rapid Earthquake Alerts - Japan (@RapidQuakeAlert) December 31, 2025
