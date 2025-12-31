Ο πρόεδρος της Κολομβίας λέει πως οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργοστάσιο όπου παραγόταν κοκαΐνη στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Βενεζουέλα ΗΠΑ Κοκαΐνη

Ο πρόεδρος της Κολομβίας λέει πως οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργοστάσιο όπου παραγόταν κοκαΐνη στη Βενεζουέλα

Ο Γκουστάβο Πέτρο υποστηρίζει ότι το αμερικανικό πλήγμα στόχευσε εγκατάσταση συνδεδεμένη με τον ELN – Σιωπή από το Καράκας, επιβεβαίωση χωρίς λεπτομέρειες από τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας λέει πως οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργοστάσιο όπου παραγόταν κοκαΐνη στη Βενεζουέλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανέφερε χθες ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργαστήριο όπου παρασκευάζεται κοκαΐνη στο λιμάνι της πόλης Μαρακάιμπο, στη δυτική Βενεζουέλα.

«Ξέρουμε ότι ο Τραμπ βομβάρδισε εργοστάσιο στην Μαρακάιμπο, φοβόμαστε ότι εκεί αναμιγνύεται πάστα κόκας για να παράγεται κοκαΐνη», ανέφερε ο  Πέτρο μέσω X.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο τις τελευταίες ημέρες για το πρώτο αμερικανικό χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα, αλλά χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς έγινε.

Σε μακροσκελές κείμενό του, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο εκτίμησε πως επρόκειτο για εγκατάσταση του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), κολομβιανής οργάνωσης ανταρτών που ελέγχει εν μέρει τον νομό Κατατούμπο, όπου παράγεται κοκαΐνη, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα και βρίσκεται κοντά στη Μαρακάιμπο.

«Είναι απλά ο ELN. Με τη διακίνηση και τον δογματισμό του, ο ELN επιτρέπει την εισβολή στη Βενεζουέλα», έγραψε ο κολομβιανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι το αμερικανικό πλήγμα έγινε σε «παραλία», σε «περιοχή όπου βρισκόταν προκυμαία στην οποία φορτώνονταν πλεούμενα με ναρκωτικά».

Κλείσιμο
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο επίσημα.

Οι ΗΠΑ ασκούν μεγάλη πίεση στο Καράκας εδώ και μήνες, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ουσιών. Ο Μαδούρο απορρίπτει την κατηγορία.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει κάπου τριάντα αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 107 ανθρώπους στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης