Η Κολομβία θα αυξήσει τον κατώτερο μισθό κατά σχεδόν 23% το 2026

Σε ομιλία του ο πρόεδρος της χώρας Γουστάβο Πέτρο εξήγησε πως σκοπός του μέτρου είναι να μειωθούν οι ανισότητες και να «εκδημοκρατιστεί ο πλούτος»,