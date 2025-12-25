Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ντέβον: Αγνοούνται δύο άντρες που πήγαν για κολύμπι ανήμερα τα Χριστούγεννα
Οι Αρχές κάλεσαν το κοινό να αποφεύγει την είσοδο στη θάλασσα στην περιοχή για λόγους ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς
Δύο άνδρες αγνοούνται στα ανοιχτά των ακτών του Ντέβον στην Αγγλία, έπειτα από αναφορές ότι κολυμβητές που αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες μέσα στη θάλασσα.
Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία ειδοποιήθηκε το πρωί των Χριστουγέννων για συμβάν στην παραλία του Budleigh Salterton, όταν υπήρξαν αναφορές για άτομα που κινδύνευαν μέσα στο νερό. Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα, χωρίς όμως να εντοπιστούν οι δύο άνδρες.
Σύμφωνα με τις Αρχές, αρκετοί κολυμβητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή και εξετάστηκαν από διασώστες, ενώ κάποιοι οδηγήθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι δύο αγνοούμενοι, ηλικίας περίπου 40 και 60 ετών, δεν βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων ομάδες ακτοφυλακής και ελικόπτερα, σε συνεργασία με την αστυνομία.
