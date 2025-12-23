Υπό αμερικανική πίεση η Κολομβία ξεκινά ψεκασμούς κόκας με drones
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Ψεκασμοί Κοκαΐνη

Υπό αμερικανική πίεση η Κολομβία ξεκινά ψεκασμούς κόκας με drones

Ανησυχίες για την υγεία και τα οικοσυστήματα από τη χρήση γλυφοσάτης

2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Κολομβία θα αρχίσει αυτή την εβδομάδα τον ψεκασμό με γλυφοσάτη σε φυτείες κόκας με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πετούν σε χαμηλό ύψος, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νέο μέτρο προβλέπει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πετούν σε μέγιστο ύψος 1,5 μέτρου πάνω από τα φυτά κόκας και θα πραγματοποιούν ελεγχόμενο ψεκασμό ώστε να αποτραπεί το χημικό αυτό προϊόν να επηρεάσει τα οικοσυστήματα ή τους πληθυσμούς που κατοικούν στην περιοχή ή τις παρακείμενες κοινότητες, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης Άντρες Ινταράγκα.

Οι κάτοικοι αντιτίθενται στη γλυφοσάτη για λόγους υγείας και γιατί καταστρέφει τις νόμιμες καλλιέργειες. Έχουν επίσης αναφέρει γενετικές ανωμαλίες έπειτα από ψεκασμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί για την εν δυνάμει καρκινογόνο επίδραση αυτού του ιδιαίτερα αποτελεσματικού ζιζανιοκτόνου.

Η ανακοίνωση εκδίδεται την ώρα που οι σχέσεις μεταξύ της Κολομβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο, έπειτα από δεκαετίες συνεργασίας στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον αφαίρεσε από την Κολομβία την ιδιότητα του συμμάχου στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και επέβαλε βαριές κυρώσεις στον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, κρίνοντάς τον πολύ επιεική απέναντι σε ένοπλες ομάδες πού παράγουν κοκαΐνη.

Ο αριστερός πρόεδρος, ο οποίος είχε επικρίνει επανειλημμένα τη χρήση της γλυφοσάτης ότι ήταν γερουσιαστής της αντιπολίτευσης, αναθεώρησε τη θέση του οκτώ μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του, την ώρα που η Κολομβία καταγράφει ρεκόρ στις καλλιέργειες κόκας.

Ο ψεκασμός θα γίνει σε προπύργια της διακίνησης ναρκωτικών, όπου οι ένοπλες οργανώσεις "αναγκάζουν τους γεωργούς να καλλιεργούν φύλλα κόκας", δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Πρόσθεσε ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες είναι σε εξέλιξη ώστε "η αστυνομία να μπορεί να αρχίσει τις επιχειρήσεις αυτές στη χώρα το αργότερο την Πέμπτη ή την Παρασκευή".

Η χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής είχε αναστείλει το 2015 τον ψεκασμό από αέρος λόγω των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και σύμφωνα με σύσταση του υπουργείου Υγείας και με απόφαση της δικαιοσύνης.

Κλείσιμο
Ο πρώην πρόεδρος Ιβάν Ντούκε (2018-2022) προσπάθησε να επαναλάβει τους αεροψεκασμούς αλλά το Συνταγματικό Δικαστήριο τους εμπόδισε εκδίδοντας απόφαση υπέρ των κοινοτήτων αγροτών, Αφροκολομβιανών και ιθαγενών που είχαν καταθέσει μηνύσεις.
2 ΣΧΟΛΙΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

