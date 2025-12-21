Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Στο σκοτάδι βυθίστηκε το Σαν Φρανσίσκο - Χωρίς ρεύμα 130.000 κάτοικοι
Στο σκοτάδι βυθίστηκε το Σαν Φρανσίσκο - Χωρίς ρεύμα 130.000 κάτοικοι
Οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους
Περίπου 130.000 κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο βυθίστηκαν στο σκοτάδι χθες, Σάββατο, το βράδυ από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η βασική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της πόλης αυτής στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.
«Εργαζόμαστε με τις ομάδες αντιμετώπισης και τους δημοτικούς αξιωματούχους για μια βλάβη στο Σαν Φρανσίσκο που πλήττει περίπου 130.000 πελάτες», ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η Pacific Gas & Electric Company.
Οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς μερικοί φωτεινοί σηματοδότες δε λειτουργούν και έχει διαταραχθεί το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς.
«Εργαζόμαστε με τις ομάδες αντιμετώπισης και τους δημοτικούς αξιωματούχους για μια βλάβη στο Σαν Φρανσίσκο που πλήττει περίπου 130.000 πελάτες», ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η Pacific Gas & Electric Company.
San Francisco power outage leaves 130,000 in the dark https://t.co/Ir8Vjxt57S pic.twitter.com/vLGSguIJY3— New York Post (@nypost) December 21, 2025
Οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς μερικοί φωτεινοί σηματοδότες δε λειτουργούν και έχει διαταραχθεί το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς.
🚨🇺🇸 LARGEST BLACKOUT IN SAN FRANCISCO HISTORY SHUTS OFF GOLDEN GATE BRIDGE— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2025
The power cut out in the middle of a rainy day, just in time to ruin holiday plans and trap people on broken trains.
Public transit? Dead. Bay Area Rapid Transit stations shut down. Muni and the Central… pic.twitter.com/zR1FawRDX2
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα