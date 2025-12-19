Οι αρχές της Γουατεμάλας εξάρθρωσαν κύκλωμα διακινητών ανθρώπων προς τις ΗΠΑ
Οι αρχές της Γουατεμάλας εξάρθρωσαν κύκλωμα διακινητών ανθρώπων προς τις ΗΠΑ

Συνελήφθησαν 14 άτομα - Το κύκλωμα, που αποκαλείται Λος Μοϊσές,  είχε κέρδη κάπου δύο εκατομμυρίων δολαρίων

Οι αρχές της Γουατεμάλας εξάρθρωσαν κύκλωμα διακινητών ανθρώπων προς τις ΗΠΑ
Οι αρχές της Γουατεμάλας εξάρθρωσαν κύκλωμα διακινητών μεταναστών προς τις ΗΠΑ συλλαμβάνοντας 14 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Πέμπτη.

Το κύκλωμα μετέφερε Γουατεμαλτέκους πολίτες και μετανάστες από άλλες χώρες στο Μεξικό, από όπου έπαιρναν πτήσεις προς περιοχές κοντά στα αμερικανικά σύνορα, κατόπιν διέσχιζαν έρημο κι έφθαναν στην πόλη Αλμπουκέρκι (σ.σ. Νέο Μεξικό, νότιες ΗΠΑ), διευκρίνισε ο εισαγγελέας Χουάν Οσόριο.




Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που αποκαλείται Λος Μοϊσές, κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων, σύσταση και συμμορία και ξέπλυμα χρήματος.

Το κύκλωμα είχε κέρδη κάπου δύο εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον κ. Οσόριο, που δεν διευκρίνισε πόσο καιρό δρούσε.

Η Γουατεμάλα, όπως και άλλες χώρες της κεντρικής Αμερικής, είναι μέρος των οδών που διασχίζουν χιλιάδες άνθρωποι στην προσπάθειά τους να φθάσουν στις ΗΠΑ, όπου όμως οι αρχές, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχουν σκληρύνει θεαματικά την πολιτική τους όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση.
