Rolls-Royce πάτησε κάμεραμαν σε γύρισμα στο Λονδίνο: «Παραλίγο να με αποκεφαλίσει», οδηγούσε ηθοποιός χωρίς δίπλωμα
Δείτε το βίντεο από το ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ο 27χρονος Ματ Πέρεν
Κόβει την ανάσα το βίντεο με το ατύχημα που σημειώθηκε σε γύρισμα στο Λονδίνο όταν μια Rolls-Royce παρέσυρε και παραλίγο να «αποκεφαλίσει» έναν 27χρονο κάμεραμαν.
Όπως φαίνεται στα πλάνα από το περιστατικό του περσινού Νοεμβρίου, ο Ματ Πέρεν που ήταν πίσω από την κάμερα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να ουρλιάζει από τους πόνους.
Ο ίδιος, σύμφωνα με την Daily Mail, εκτιμά ότι αυτό που τον γλίτωσε ήταν ένα κομμάτι του εξοπλισμού της κάμερας που στήριζε το όχημα στο πλατό. Παρόλα αυτά η κλείδα του «έσπασε σε πολλά σημεία», προκαλώντας του «αφόρητο» πόνο.
Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 47χρονος Κάιρι Ντζαμπούρ ο οποίος σε δικαστήριο στο Στράτφορντ τον περασμένο Οκτώβριο δήλωσε ένοχος για οδήγηση χωρίς ασφάλιση και χωρίς άδεια οδήγησης.
«Νόμιζα ότι ο ηθοποιός ήταν έμπειρος οδηγός και δεν θα είχα κάνει ποτέ το γύρισμα αν ήξερα ότι δεν είχε καν άδεια οδήγησης» δήλωσε ο Πέρεν στην The Standard υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι ο 47χρονος οδηγός πάτησε ξανά γκάζι αφού τον παρέσυρε καθώς ήταν σε κατάσταση πανικού.
«Εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι θα αποκεφαλιστώ, καθώς ο τροχός ήταν πολύ κοντά στο λαιμό μου. Νόμιζα ότι θα πεθάνω» πρόσθεσε ο 27χρονος εικονολήπτης.
